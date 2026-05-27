El CEIP Rodríguez de Celis participa en el programa Erasmus+ 'Presupuestos participativos en la Escuela'

Momento de la presentación del proyecto en el centro educativo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Rodríguez de Celis de Paracuelles (Hermandad de Campoo de Suso) participa en el programa Erasmus+ 'Presupuestos Participativos en la Escuela', que se desarrolla, durante este curso, en el centro educativo campurriano, fruto del cual se han equipado con un equipo de megafonía.

Este proyecto europeo es una herramienta para fomentar la democracia escolar, una iniciativa innovadora que pretende proporcionar herramientas prácticas para la gestión efectiva de los procesos democráticos de toma de decisiones a jóvenes y educadores.

El alumnado de 6º de Primaria del centro educativo, con motivo de la Semana de 'La Administración abierta', ha llevado a cabo una lectura explicativa de todo el proceso de creación y desarrollo del proyecto, incluida una demostración del uso que se está dando a la megafonía adquirida por el centro, ha informado el Gobierno.

Implementado por la Fundación Field of Dialogue, en cooperación con la Fundación SocLab y organizaciones asociadas de Polonia, Italia (BiPart), Bulgaria (The Small Steps Foundation) y España (Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria S.L.), y financiado por la Unión Europea en el marco del programa Erasmus+, busca dotar a las escuelas de herramientas metodológicas y experiencias que permitan construir un modelo de gobernanza democrática adaptado al entorno educativo.

El presupuesto participativo es una de las herramientas más extendidas y versátiles para la inclusión ciudadana en la toma de decisiones en Europa. Una política inicialmente puesta en práctica en la ciudad brasileña de Porto Alegre que permitía un diálogo estructurado entre la administración local y los vecinos, permitiéndoles realizar propuestas para la mejora de su ciudad.

Su aplicación en Europa ha crecido significativamente, y hoy es el continente con más instituciones implementando presupuestos participativos en el planeta (más de 5.000 casos según el Atlas Mundial del Presupuesto Participativo).

Este crecimiento ha dado lugar a adaptaciones que incluyen presupuestos participativos en ámbitos supramunicipales, privado y también en contextos educativos.

Este proyecto se inició como una investigación por parte de la entidad Coglobal, en colaboración con la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, a partir del cual se ha elaborado un informe que muestra las fortalezas y desafíos de esta iniciativa en el ámbito escolar.