El CEIP Valle de Reocín de Puente San Miguel estrena parque infantil tras una inversión de 44.500 euros

REOCÍN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha invertido 44.459 euros para la construcción de un parque infantil en el CEIP Valle de Reocín de Puente San Miguel, una instalación de 500 metros cuadrados para el disfrute de los niños de Infantil que se ha inaugurado esta mañana.

El parque se ha ejecutado en la parcela que estaba libre frente al edificio del centro de aulas de Infantil, y para ello se tenido que regularizar el terreno sobre el que se ha colocado un pavimento de gravilla rodada, diferentes elementos de maderas como cabañas, juegos de equilibrio o túneles, y un área estancial con mesas y asientos y una zona de gradas.

Los consejeros de Educación, Sergio Silva, y el de Fomento, Roberto Media, han acudido este jueves a la inauguración del parque junto al alcalde, Pablo Diestro, y varios miembros del equipo educativo del CEIP Valle de Reocín --que cuenta con 354 alumnos y 34 profesores--, encabezados por su directora, Aida Samperio.

Las actuaciones se han llevado a cabo con cargo al plan de la Consejería de Fomento para financiar actuaciones planteadas por la de Educación y con el que ya se han invertido más de 572.570 euros en un año en 15 colegios de Argoños; Arnuero; El Astillero; Cabezón de la Sal; Camargo; Hazas de Cesto; Laredo; Potes; Santander y Reocín.

El consejero de Fomento ha destacado que el nuevo parque es el resultado de la colaboración entre administraciones -local y autonómica- y del apoyo como un "único Gobierno" de las dos consejerías para sacar adelante actuaciones que, de otro modo, "tardarían muchos años en ser realidad".

Media ha señalado que, del plan de actuaciones educativas dotado con 740.000 euros, sólo restan de abordar una actuación en Suances, que está prácticamente acabada, y otras dos que se inaugurarán "en breve", en el CEIP Quinta Porrua de Santander y en Limpias, así como otra adjudicada en Reinosa y una última que ha quedado desierta en Laredo.

Por su parte, el consejero de Educación ha resaltado la importancia educativa de Reocín, con más de 1.500 escolares, con una infraestructura que incluye un instituto, dos colegios y este curso, un nuevo centro de Educación Infantil, que se puso en marcha con una inversión 750.000 euros con el apoyo también del Ayuntamiento.

"Reocín es uno de esos ayuntamientos conscientes de la importancia de las infraestructuras educativas y la inversión en materia educativa", ha abundado, al tiempo que ha señalado que la educación "es cosa de todos" y ha resaltado el trabajo "coordinado" realizado para sacar adelante el sistema educativo.

El titular de Educación ha indicado que la obra recién inaugurada, y reclamada desde hace más de cinco años, es una de esas actuaciones "tan necesarias" -tanto como las dotaciones dentro de las aulas- que su departamento tiene inventariadas, que ascienden a más de 600 necesidades en los más de 200 colegios de Cantabria, por lo que cualquier colaboración en "necesaria y bienvenida" para resolver el "cuello de botella" acumulados desde hace años.

Finalmente, el alcalde ha puesto en valor la colaboración entre administraciones a la hora de abordar actuaciones de este tipo que permiten llevarlas a fin, y ha mostrado su satisfacción ante la ejecución de esta infraestructura en el Valle de Reocín, que "incrementa la calidad y la prestación del servicio educativo en este centro".

MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN GOLBARDO

Tras la visita al centro educativo, el titular de Fomento y el alcalde se han desplazo hasta el núcleo de Golbardo para comprobar los trabajos de mejora de la pavimentación que la Consejería ha ejecutado recientemente en el Barrio Arriba.

Una actuación "muy demandada por los vecinos de la zona", que ha contado con una inversión autonómica cercana a los 50.000 euros.

Media ha destacado la colaboración "permanente" de su departamento con todos los ayuntamientos "para mejorar con pequeñas actuaciones como ésta la calidad de vida de sus vecinos". Además, ha avanzado que el Ayuntamiento de Reocín está finalizando un proyecto que "dejará resuelto" los problemas de saneamiento que actualmente tiene el municipio.

En este sentido, ha explicado que, una vez la Consejería disponga de este documento y de los permisos pertinentes, se procederá a licitar las obras. "Nuestra intención es que los trabajos estén iniciados durante esta legislatura", ha concluido.

En esta visita también han estado los ediles José Miguel González y Margarita Martínez.