Convocadas las pruebas de acceso a ciclos de grado medio y superior de FP y de obtención del título de graduado en ESO.-ARCHIVO - GVA EDUCACIÓ

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha convocado las pruebas de acceso a Formación Profesional (FP) y a las libres para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para personas mayores de 18 años, correspondientes al curso 2025/2026. El plazo de inscripción para ambas permanecerá abierto hasta el 30 de abril.

En nota de prensa, el Gobierno ha destacado que estos dos procesos son "una oportunidad para que las personas adultas puedan acceder a este tipo de enseñanzas y avanzar hacia nuevas metas académicas y profesionales".

En concreto, los destinatarios para acceder a ciclos de Grado Medio serán aquellos que no posean los requisitos académicos para el acceso directo y que tengan como mínimo 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba.

Los exámenes tendrán lugar el 17 de junio en el IES Miguel Herrero (Torrelavega); el IES Peñacastillo (Santander) y el IES Fuente Fresnedo (Laredo).

En cuanto al acceso al Grado Superior, las pruebas están destinadas a quienes no posean los requisitos académicos para el acceso directo y tengan como mínimo 19 años cumplidos. En este caso, se realizarán el 17 y 18 de junio en el IES Augusto González Linares de Santander.

Asimismo, se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria la convocatoria para las pruebas libres destinadas a la obtención del título de graduado en ESO para personas mayores de 18 años. Podrán concurrir los mayores de edad siempre que no estén en posesión de este título u otro declarado equivalente.

La fecha de realización del examen está fijada para el 11 de junio y las pruebas se desarrollarán en el CEP Escuelas Verdes (Santander); el CEPA Caligrama (Torrelavega) y el CEPA Castro Urdiales.