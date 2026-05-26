Educación aboga por fomentar una cultura preventiva en riesgos laborales desde edades tempranas

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, participa en la entrega de Premios del Concurso Escolar 'Tu mirada cuenta'. - GOBIERNO

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha abogado por fomentar una cultura de la prevención de los riesgos y la salud laboral desde edades tempranas para reducir los índices de siniestralidad laboral en el futuro.

"La seguridad y la salud en el trabajo no empiezan cuando una persona accede al mercado laboral, empiezan mucho antes, con la adquisición de hábitos a edades tempranas, en los propios centros educativos", ha señalado durante la entrega de los premios del XIV concurso 'P'EPIS:Tu mirada cuenta'.

Se trata de un certamen convocado por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) en el que han participado 316 estudiantes de 22 centros educativos, con el objetivo de tomar conciencia sobre la importancia de la prevención en el ámbito laboral y, así, evitar accidentes y enfermedades derivadas de la actividad profesional.

El consejero ha subrayado la consolidación de esta iniciativa que constituye, en su opinión, una forma de educar en valores y una muestra de compromiso con la educación preventiva, al tiempo que permite acercar a los jóvenes a este ámbito de forma "creativa, participativa, cercana y atractiva".

Es, por tanto, "más que un concurso": un programa educativo en sus catorce ediciones ha concitado cada vez mayor participación, alcanzando este año los 95 trabajos presentados.

Silva ha destacado además que, por primera vez en Cantabria, una Consejería de Educación ha puesto en marcha un programa específico de formación en prevención de riesgos laborales para centros de FP, dotado con 350.000 euros, para promover una cultura de seguridad integral en el uso educativo de la maquinaria y equipamiento de las aulas taller.

"La prevención ha de trascender de nuestro ámbito laboral para acompañarnos toda nuestra vida", ha enfatizado el consejero en el acto de entrega de premios, en el que también han participado la directora del ICASST, Ana María González Pescador; la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes; y el subdirector general de Seguridad y Salud en el Trabajo, José Luís Callejo.

EL CERTAMEN

El concurso está dirigido al alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial de los centros educativos no universitarios, públicos y privados concertados y no concertados de Cantabria.

El objetivo es que los alumnos participen en las distintas modalidades, según la enseñanza: fotografía, ilustración y cómic, para los de tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º); fotografía, vídeo-anuncio y cómic, para los de ESO, y fotografía, vídeo-redes sociales y juego interactivo para los alumnos de Bachillerato, FP y Enseñanzas de Régimen Especial.

Los trabajos han estado orientados a las temáticas de evaluación de los riesgos laborales; los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, y la seguridad vial laboral.

PREMIADOS

Los ganadores de este año han sido el grupo John Snow, formado por alumnos de 5º de Primaria del CEIP de Palacio de Noja, que se han llevado el primer premio en la categoría de Fotografía con la imagen 'Sociedad ilimitada', dotado con 2.000 euros para el centro y un regalo en especie para uno de los integrantes del grupo.

En la categoría de Ilustración, el primer premio, con la misma dotación que el anterior, ha sido para el grupo Cacahuete, integrado por estudiantes de 6º de Primaria de la Fundación Educere Colegio San José de Santander, por 'Trabajar con precaución siempre será tu mejor inversión'.

Mientras que, en la modalidad de Cómic, el primer premio ha recaído en el grupo Los Protectores, de escolares de 6º de Primaria del colegio San José de Santander, por 'Si no vas protegida, quizás te quedes paralizada de por vida'.

Entre los alumnos de Educación Secundaria, el primer premio en la modalidad de Fotografía ha sido para el grupo Sin seguridad no pintas nada, integrado por estudiantes de 3º de la ESO del IES Marismas de Santoña, por el trabajo 'Sin seguridad no pintas nada'.

En la categoría de video-anuncio, el primer premio ha sido para el grupo Nautilus Lab, de alumnos de taller de cine de 4º de la ESO del IES Leonardo Torres Quevedo de Santander, por el trabajo 'Cada norma una barrera contra el riesgo'.

En lo que se refiere a Cómic, el primer premio ha sido para el grupo Nautilus Lab, de estudiantes de 4º de la ESO del IES Marismas de Santoña, por 'Si existen las normas, por algo es'.

Para los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, el primer premio en la modalidad de Fotografía el galardón se ha concedido al grupo Dos mitades. Una decisión, integrado por alumnos de 1º Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía del Colegio Ángeles Custodios de Santander, el trabajo 'Dos mitades, una decisión'.

En la modalidad de vídeos de redes sociales, el primer premio ha sido para el grupo Top 5, de alumnos de segundo grado de Actividades Comerciales de la Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés de Santander, por el 'El top 5 de los errores PRL'.

Finalmente, en lo que se refiere a Juegos Interactivos, el primer premio ha sido para el grupo La Oficina de Inspección, de alumnos de 1º de Bachillerato del IES Marismas de Santoña, por el trabajo 'La oficina de inspección'.

EXPOSICIÓN

Además, en el acto se ha presentado la exposición 'El arte preventivo', realizada en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción que se mostrará en el salón de actos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICAAST).

La muestra se expondrá también en el paseo marítimo de Santander del 15 de junio al 15 de julio, con diez obras de arte mundialmente conocidas que con IA se han transformado para lanzar un mensaje de prevención de riesgos laborales.