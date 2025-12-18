Educación y el Clúster Tera se alían para impulsar el talento tecnológico en la FP

El Consejero De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Sergio Silva, Firma De Convenio Con Cluster Tera. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha firmado un acuerdo de colaboración con el Clúster Tera, que agrupa a las empresas de Cantabria que operan en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para fomentar el talento tecnológico en el ámbito específico de la Formación Profesional (FP).

El convenio establece un marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas que favorezcan la inserción laboral y fortalezcan el espíritu emprendedor de los jóvenes, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El titular del ramo, Sergio Silva, ha explicado que esta colaboración va a permitir "un acercamiento" de la comunidad educativa a las empresas del sector TIC, tanto del alumnado como del profesorado.

El acuerdo facilita que los estudiantes de FP puedan realizar estancias formativas en las empresas del Clúster, y que los docentes puedan perfeccionar los planes de estudio también mediante estancias en empresas de la región.

Silva ha mostrado su satisfacción por este "nuevo hito" alcanzado en torno a la innovación y las tecnologías, ensalzando la calidad de las empresas que forman el Clúster Tera.

"Este convenio nos permite tener acceso a empresas muy heterogéneas y de gran calidad, que operan tanto en el mercado nacional como internacional", ha destacado.

El consejero ha recordado que el sistema educativo de Cantabria posee siete titulaciones de la familia profesional de Informática y Comunicaciones -un ciclo medio, tres ciclos superiores y tres cursos especializados-, las cuales se beneficiarán de este convenio.

Por su parte, el presidente del Clúster Tera, Roberto García, ha explicado que este acuerdo de colaboración hará realidad que los estudiantes cántabros de FP realicen sus programas de prácticas en más de 80 empresas.

"Agrupamos a un amplio ecosistema de empresas pequeñas y medianas altamente especializadas en todos los ámbitos del sector tecnológico, desde telecomunicaciones y desarrollo de software, hasta informática o comunicación audiovisual", ha apuntillado Tera, que ha indicado que, de esta manera, los estudiantes podrán elegir experiencias formativas adaptadas a sus intereses y competencias.

Mientras que el presidente de la Comisión de Educación de Tera y vicepresidente de la organización sectorial, Alejandro Trigos, ha afirmado que la formación práctica y la cercanía al entorno empresarial son "esenciales" para que el alumnado adquiera "competencias que realmente demanda el mercado".

Y ha añadido que este convenio permitirá impulsar la cultura del emprendimiento "desde el origen, que son los centros educativos en los que se están formando los líderes tecnológicos del futuro".

Este nuevo convenio refuerza la apuesta del Gobierno de Buruaga por el sector TIC y se suma a la Agenda Digital de Cantabria, puesta en marcha por el actual Ejecutivo y que está permitiendo escalar rankings a nivel europeo en todo lo referido a innovación y digitalización del tejido empresarial, especialmente en empresas de pequeño tamaño.