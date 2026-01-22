Educación concede 440.000 euros a dos ayuntamientos y cuatro entidades sin ánimo de lucro para acciones de FP Básica

Archivo - Programa de jardinería - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha concedido subvenciones que suman 440.000 euros a los ayuntamientos de Santander y Piélagos y a cuatro entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de Formación Profesional Básica.

Así consta en dos resoluciones de la Consejería que dirige Sergio Silva publicadas este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), consultado por Europa Press.

Concretamente, el Ayuntamiento de Santander recibirá 80.000 euros para el desarrollo de dos programas: uno sobre viveros, jardines y centros de jardinería y otro básico de cocina.

Por su parte, a Piélagos le han correspondido 40.000 euros para un programa de FP Básica de operaciones auxiliares de fabricación mecánica.

Y en cuanto a las entidades privadas sin ánimo de lucro han resultado beneficiarias la Fundación Diagrama, que recibirá 120.000 euros para tres programas sobre cocina, jardinería y restaurante y bar, y la Fundación Laboral del Metal, con 80.000 euros para uno de fabricación mecánica y otro de fontanería, calefacción y climatización doméstica.

Por su parte, a Amica le ha correspondido una subvención de 80.000 euros para un programa de operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad y a la Fundación Nuestra Señora Bien Aparecida para acciones de FP Básica sobre operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.