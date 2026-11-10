Educación explica a los empresarios la herramienta 'Talento FP Cantabria' que recoge la oferta de 154 titulaciones

Imagen de la explicación de la herramienta 'Talento FP Cantabria' - CEOE

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha explicado a más de 100 miembros de equipos docentes y de empresas de la región la herramienta digital 'Talento FP Cantabria' (ww.talentocantabriafp.es) que se ha desarrollado con IA generativa y permite navegar a estudiantes, empresas y familias "de una manera intuitiva" a través de toda la oferta educativa de estas enseñanzas en la región, que asciende a 154 titulaciones.

La presentación de las capacidades de la web se ha realizado en el marco del III Foro ProTalento, organizado por la Consejería con la colaboración de CEOE-CEPYME y Caixabank Dualiza. El encuentro se ha dirigido a conectar el talento procedente de la FP con las necesidades reales de las empresas de Cantabria.

El consejero, Sergio Silva, ha situado la herramienta como "un antes y un después" en la orientación académica y profesional de la FP en Cantabria.

Y ha señalado que es el resultado de un trabajo previo, de casi cuatro años, que comenzó a través del mapa de la FP como hoja de ruta de las necesidades en este ámbito.

Para Silva, "es esencial" desarrollar iniciativas que permitan conocer la oferta educativa y situarla geográficamente, tanto para las empresas como para los estudiantes.

A este respecto, ha indicado que 'Talento FP Cantabria' permite navegar a través de las titulaciones, con un asistente virtual para acceder a distintos grados de información sobre las salidas profesionales y perfiles.

Silva ha apuntado que en este momento que se sientan las bases de lo que va a ser el IV Plan Estratégico de Formación Profesional 2027-2030, la web www.talentocantabriafp.es "se va a convertir en los próximos años en una herramienta de uso habitual para unir el talento de los centros educativos y las necesidades de las empresas".

FORMACIÓN AJUSTADA A LAS NECESIDADES

Por otro lado, el consejero ha apostado por una formación "con unos cimientos basados en las necesidades reales del sistema" y ha opinado que las empresas, junto con los centros educativos, "deben ocupar una posición central en la planificación y desarrollo de la Formación Profesional en Cantabria", algo que ya recoge "el espíritu" de la nueva Ley de Formación Profesional.

En su criterio, las empresas "no son un actor más del sistema educativo de la Formación Profesional", sino una pieza "esencial". De hecho, sin ellas "no hay FP moderna y sin empresas no hay formación vinculada a la realidad", ha subrayado.

Al hilo de esta idea, el presidente de CEOE-CEPYME, Enrique Conde, ha resaltado que uno de los principales problemas de la industria es la falta de personal cualificado.

Y ha señalado que el objeto de la jornada ha sido, precisamente, potenciar la orientación académica y profesional para abordar su falta.

Para Conde, "esta carencia puede hacer peligrar el futuro de muchas de las pymes de Cantabria que pueden tener un futuro prometedor si se solventa este problema".

El responsable de la organización empresarial ha especificado que la dificultad afecta, principalmente, a perfiles relacionados con la mecánica electrónica "y todo lo relacionado con nuevas tecnologías, aunque hay otros muy tradicionales como la hostelería, el comercio, la dependencia o el transporte que no pueden crecer por falta de personal".

Entre los datos que se han expuesto en la jornada y que ha recogido el Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza figura que 3.266 estudiantes finalizaron ciclos de Grado Medio y Superior en Cantabria durante el curso 2024-2025. Y que un año después de titularse, más del 85% estaba trabajando o continuaba ampliando su formación.

Además, las estimaciones del Observatorio apuntan a que Cantabria generará alrededor de 160.000 oportunidades de empleo durante la próxima década, de las que aproximadamente 46.000 corresponderán a perfiles de Formación Profesional.

El responsable del estudio de CaixaBank Dualiza, Antonio Mondaca, ha afirmado que "se constata la relevancia clave que esta modalidad formativa tendrá en los próximos años como herramienta transformadora de talento y como vehículo de integración social y laboral para los nuevos perfiles que se incorporan al mercado".