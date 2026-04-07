Educación incluye la posibilidad de prolongar el servicio activo docente en la Ley de Medidas Fiscales

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SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas que acompaña a la Ley de Presupuesto de 2026 contempla la posibilidad de prolongar la actividad lectiva de los docentes de Cantabria que alcancen la edad máxima de jubilación, los 70 años.

El titular de Educación, Sergio Silva, ha señalado que se trata de una medida que hasta ahora era "imposible legalmente" en el ámbito de la docencia de Cantabria pero que algunas comunidades autónomas ya habían "recuperado".

La iniciativa fue trasladada y explicada a los directores de los centros educativos y a la Junta de Personal Docente en la presentación del proyecto de presupuestos, el pasado mes de noviembre.

El consejero ha defendido que esta medida "fortalece" la profesión docente, especialmente la de aquellos docentes que se aproximan a la edad de jubilación y supone el reconocimiento de un derecho para este colectivo, del que se disfruta en otras profesiones, que contempla la permanencia en el servicio activo.

De este modo, se suma a la medida de la sustitución de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años. Ambas iniciativas buscan fortalecer a los profesores con más experiencias y que los centros educativos puedan contar con estos perfiles más tiempo, siempre y cuando éstos así lo deseen.

La prolongación se concede por cursos escolares y se somete a renovación motivada, previo informe de la Inspección de Educación, debiendo solicitarse la misma tres meses antes del inicio del curso escolar siguiente.

En el año académico en el que vaya a producirse la jubilación, la prolongación en el servicio activo podrá autorizarse, a solicitud del interesado, única y exclusivamente hasta la terminación del periodo lectivo de ese curso escolar, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.