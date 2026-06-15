Educación invierte 160.000 euros en reparar la fachada del CEIP Virgen de Valencia

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, visita las obras del CEIP Virgen de Valencia. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

PIÉLAGOS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha iniciado las obras para la reparación la fachada lateral del CEIP Virgen de Valencia, en Renedo de Piélagos, por importe de 160.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio; y ha anunciado la licitación de la obra para ampliar el IES Valle de Piélagos en julio, por 1,2 millones de euros.

La Consejería ejecuta estos trabajos mediante un contrato por vía de emergencia que permitirá el arreglo de la fachada oeste del colegio, tras el desplome parcial de varios paneles de hormigón ocurrido en marzo de 2026, debido al deterioro de los anclajes metálicos por a la antigüedad del edificio, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El titular de este departamento, Sergio Silva, junto al alcalde del municipio, Carlos Caramés, y varios miembros de la Corporación municipal y del equipo directivo y el claustro han inspeccionado este lunes los trabajos que se están llevando a cabo en el centro educativo y que, según el consejero, son los terceros que su departamento aborda por el procedimiento de urgencia, junto a la reparación de las deficiencias estructurales del CEIP Menéndez Pelayo de Santander y el arreglo del hundimiento del tejado en el CEIP Valdáliga.

Silva ha indicado que, tras el desprendimiento de la fachada ocasionado en marzo por las fuertes lluvias y la corrosión de la sujeción de las placas, se procedió de manera inmediata al acordonamiento de la zona afectada y a la limitación de actividades en el entorno, con el fin de evitar daños personales, una medida que ha permitido el "normal" desarrollo de la actividad lectiva durante estos meses.

Tras los informes técnicos, la actuación fue declarada de emergencia permitiendo la contratación directa de las obras necesarias para garantizar la seguridad del centro.

Los trabajos incluyen la retirada completa de los paneles de hormigón, la reparación estructural de los elementos afectados y la ejecución de una nueva fachada que asegure la estanqueidad y estabilidad del edificio.

AMPLIACIÓN DEL IES VALLE DE PIÉLAGOS

Asimismo, el consejero ha aprovechado su estancia en el municipio para comunicar al regidor municipal los avances en la tramitación del proyecto para ampliar el IES Valle de Piélagos.

Ha explicado que, tras la resolución de "varios recursos que han retrasado el expediente", se prevé poder efectuar su licitación en julio y proceder a su ejecución en el plazo de diez meses.

Se trata de un edificio de nueva planta con seis aulas más y una inversión de 1,2 millones, que solucionará los "problemas de espacio" que afectan actualmente a este instituto.

Silva ha destacado que estas actuaciones constituyen un "ejemplo de colaboración entre administraciones" y refleja la importancia del ámbito educativo en un municipio que cuenta con 2.500 alumnos repartido en cinco colegios, un IES, un centro concertado y una escuela infantil.

Por su parte, el alcalde ha apuntado que Piélagos es un Ayuntamiento "en crecimiento" que "requiere de dotaciones educativas, ya que la mayor parte de sus nuevos habitantes son familias jóvenes con hijos".

De igual modo, ha señalado que el Consistorio ha expropiado unos terrenos en El Cuco que albergarán el nuevo instituto que se construirá en la zona norte del municipio.

Tras la resolución de estas expropiaciones, se espera que a lo largo del verano pueda realizarse la cesión de una parcela de unos 12.000 metros cuadrados a la Consejería para iniciar los trámites de construcción de la nueva instalación.