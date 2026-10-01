Educación licitará en 2027 por 1,7 millones el contrato para el servicio de telefonía e internet en los centros

El consejero de Educación, Sergio Silva, preside el Comité Permanente de directores de Primaria y Secundaria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación licitará, a lo largo de 2027, el contrato para el suministro del servicio de telefonía y datos de internet en los centros educativos por valor de 1,7 millones de euros.

Mediante este contrato, el Gobierno de Cantabria se hará cargo de forma global del pago de este tipo de comunicaciones que, hasta el momento, cada uno de los centros venía realizando y afrontando con su presupuesto de forma individual.

El titular de este departamento, Sergio Silva, ha trasladado este anuncio a los integrantes del Comité Permanente de directores de Primaria y Secundaria, que se celebró en el colegio Simón Cabarga de Santander, dentro de la línea de diálogo y debate que se inició a principio de curso con sindicatos, familias, y este jueves ha continuado con los directores, como gestores de los centros educativos.

Confirmado que el inicio de curso "se ha desarrollado con normalidad y con apenas seguimiento de la huelga por actividades extraescolares", el consejero ha solicitado a los directores que aporten sus puntos de vista y sugerencias sobre cómo abordar aspectos concretos relativos a las extraescolares, ha informado el Gobierno.

De igual modo, el encuentro ha servido para analizar con los docentes los datos PISA 2025 y Silva los ha informado sobre su próxima comparecencia en el Parlamento, a petición propia, para la explicación y análisis de estos resultados en el pleno del 13 de octubre.

Asimismo, se ha analizado la marcha de la tramitación de la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en Cantabria, tras superar las enmiendas a la totalidad, y que continuará con el debate y votación del articulado en comisión y ponencia, para su aprobación definitiva en el pleno de la Cámara regional.

La Consejería también se ha planteado implementar el próximo año el teléfono de la Fundación ANAR, como respaldo a la función docente, con una atención los siete días de la semana las 24 horas, al objeto de atender las dudas y consultas, y poder prestar así apoyo jurídico y psicológico al profesorado.

En la reunión también se ha tratado la asignación de recursos económicos a los centros, además de otras cuestiones relativas a su funcionamiento diario, como la creación de una guía de recomendaciones de uso para la inteligencia artificial o el Libro Blanco para la Simplificación Administrativa, que son dos asuntos que "aunque se van a tratar a medio y largo plazo", ya han empezado a abordarse, ha indicado el consejero.