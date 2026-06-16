Educación mantiene un precio máximo de 5,70 euros por menú de comedor escolar

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SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación mantendrá un precio máximo de 5,70 euros por menú de comedor escolar, con el fin de paliar el incremento de precios de los alimentos. Para ello, el departamento que dirige Silva asumirá la diferencia entre ese precio y el coste real ofertado por las empresas, reafirmando así su apoyo a las familias.

Es lo que ha dicho el titular de Educación, Sergio Silva, en el transcurso de la Mesa de las Familias, celebrada este martes en la sede de la Consejería, donde ha trasladado que su departamento mantendrá ese tope para el curso 2026-2027 a pesar de la subida del coste de los alimentos y el encarecimiento registrado por la entrada en vigor de nuevas medidas en materia de seguridad alimentaria.

Los centros educativos se encuentran en pleno proceso de contratación del servicio de comedor y las empresas han incrementado sus ofertas económicas. Esta subida responde al notable incremento de los precios de determinados alimentos y a los requisitos de calidad, nutrición, comercio de proximidad o menús -casi a la carta- que supone la entrada en vigor, el pasado mes de abril, del Real Decreto sobre comedores escolares, que se ha traducido en un "incremento de los precios que ofertan las empresas", ha precisado Silva.

De igual modo, el consejero ha incidido en la medida adoptada por Educación para ampliar el número de beneficiarios de las ayudas al comedor. Para ello, incorporará el criterio de renta per cápita en familias con dos o más hijos, lo que permitirá que aproximadamente un 15% más de hogares accedan a becas y alcanzar más beneficiarios.

BANCO DE RECURSOS

En el proceso de "escucha activa" de todos los sectores de la comunidad educativa, este tercera Mesa de las Familias del curso escolar 2025-2026 también ha abordado otras preocupaciones del sector, como las vinculadas a la gestión del banco de recursos.

Ante la demanda de FAMPA sobre las diferencias que existen entre centros educativos a la hora de solicitar las aportaciones necesarias para financiar el banco de recursos, la Consejería ha traslado su compromiso para que la gestión sea lo más "homogénea posible" al objeto de que lo que aportan las familias, especialmente al principio de curso, sea, "si no cero, muy próximo a cero", ha puntualizado Silva.

Asimismo, se ha aprovechado el encuentro para hacer un balance sobre la oportunidad de la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia, que se está tramitando estos días en el Parlamento. Todas las partes han coincidido en manifestar que viene a "proteger y preservar la buena convivencia en el ámbito escolar de Cantabria", un motivo más para su protección y preservación, a juicio del consejero.

"Si en algo coincidimos la Mesa de las Familias y el Ejecutivo es en el importante mensaje de respaldo a la tarea docente, que en un contexto como el que estamos viendo en España, de cierta conflictividad, viene a ratificar de alguna manera y a respaldar la tarea docente", ha dicho.

Otro de los asuntos que han llevado a una postura y una valoración común ha sido el balance del curso 2025-2026. Ambas partes han convenido destacar que, aunque comenzó marcado por la huelga del profesorado, ha finalizado con un acuerdo salarial y el regreso de la normalidad a las aulas.

Finalmente, el consejero ha agradecido "la actitud" que, a lo largo de este curso y los tres años anteriores, las familias, tanto FAMPA en la red pública como CONCAPA en la red concertada, han demostrado "con una actitud de diálogo, de escucha y de propuestas hacia la Consejería de Educación".