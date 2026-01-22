Educación trabaja en un nuevo decreto que regule la formación del profesorado

El consejero de Educación, Sergio Silva, junto a Ramón Ruiz y Francisco Imbernón - GOBIERNO

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades trabaja en la elaboración de un nuevo decreto de formación del profesorado que regule el ámbito formativo docente de la Comunidad Autónoma. Con esta medida se reglamentará la actividad y funcionamiento de los Centros de Formación del Profesorado (CEP), el Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación (CITED) o el Centro de Innovación y de Formación de la FP, que ya se encuentra en tramitación.

Así lo ha anunciado esta tarde el consejero del área, Sergio Silva, el acto de conmemoración del 40 aniversario de creación de los Centros de Educación del Profesorado, organizado por el Foro Educación de Cantabria, y que ha tenido lugar esta tarde en el CEP de Viérnoles.

Allí, Silva ha calificado la formación como un aspecto "nuclear" en la tarea docente. "No podemos entender la docencia sin formación inicial ni permanente" ha dicho, al tiempo que ha destacado la aportación de los centros de formación del profesorado como instituciones líderes.

Ha subrayado que la apuesta del Gobierno de Cantabria en materia de formación educativa pasa por su "afianzamiento y modernización", y por adaptarla a todos los ámbitos, métodos, necesidades y realidades imperantes en el sistema actual.

Como ejemplo de esta necesidad se ha referido al impacto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo o al papel del CITED como nuevo recurso formativo. Además, ha abogado por "apostar por una mirada propia a la FP, por su singularidad".

MOMENTOS "COMPLEJOS" PARA LA EDUCACIÓN

El consejero también ha hecho una reflexión sobre los "complejos" momentos que atraviesa la educación, que cada vez requieren de una "exigencia mayor", ya que debido a una "creciente externalización de la crianza o el déficit de atención", el sistema educativo se ha convertido en receptor de "muchas y muy variadas" demandas.

Tal y como ha señalado, tras la reforma del currículo aprobado por la LOMLOE, todavía está pendiente de abordar a nivel nacional la profesión docente y la función directiva como elementos clave que permitan "engrasar" nuestro sistema educativo. En este punto, ha criticado que "no es admisible que se haya anunciado que ésta iba a ser la legislatura del docente y que no se haya hecho nada o casi nada en este sentido".

Ha insistido en que la formación de los que serán maestros, la estructura del Máster de Formación o la propia carrera profesional están pendientes y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes "debiera asumir su rol protagonista", por lo que ha augurado a la nueva ministra, Milagros Tolón, una "ingente tarea por delante" y ha afirmado no saber si "el nuevo contexto actual se lo permitirá".

En todo caso, ha señalado que Cantabria está dispuesta a hablar y colaborar si las intenciones son "constructivas, honestas y legales". "Con eso nos vale", ha dicho.

De igual modo, Silva ha subrayado la importancia que juega la sociedad civil en el desarrollo de un territorio y una sociedad, en alusión al papel de Foro Educación Cantabria, impulsor de este reconocimiento en el 40 aniversario de los CEP.

A su juicio, el papel de las administraciones es "muy importante", pero lo verdaderamente importante es "lo que demanda y aporta la sociedad civil, para que sigamos avanzando". Un marco en el que ha resaltado la contribución de Foro Educación Cantabria, a quien ha felicitado por su trayectoria y por la puesta en marcha de este evento.

En el acto del 40 aniversario de los CEP han intervenido algunas de las figuras más directamente vinculadas con estos centros en Cantabria, como Isaac Francés (Tato), Ángel Gil, Paco Terán, Rosa Merino, José María Pellón, Yolanda Valle y Ana de Cos.

El catedrático de la Universidad de Barcelona Francisco Imbernón ha impartido la conferencia 'Claves para la formación del profesorado, que ha estado moderada por los responsables del Foro Educación de Cantabria, Ramón Ruiz y Jesús G. Barriuso.

En Cantabria hay tres CEP (Santander, Torrelavega y Laredo), que están regulados en el Decreto de Formación del Profesorado de Cantabria del año 2009. Estos centros aglutinan una treintena de asesores de formación y desarrollan su actividad a lo largo del curso académico en formato de cursos, grupos de trabajo y seminarios.