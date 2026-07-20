Educación y Voto retoman el proyecto de construcción de un nuevo edificio para el CEIP Marquesa de Viluma

Silva en una visita a Voto - GOBIERNO

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria y el Ayuntamiento de Voto han retomado el proyecto de construcción de un nuevo edificio para albergar el CEIP Marquesa de Viluma, en San Pantaleón de Aras (Voto).

Así lo ha asegurado el consejero del ramo, Sergio Silva, durante una visita al municipio, donde se ha reunido con el regidor, Santiago del Campo, para avanzar en las actuaciones conjuntas que permitan, antes de finalizar esta legislatura, disponer de una parcela donde abordar la ejecución de esta infraestructura.

Con este nuevo espacio se evitarían los "problemas" registrados hasta ahora en una zona que es inundable y los derivados de una instalación, una casona de principios del siglo XX, "que no es apropiada para tener un colegio de 2026".

Silva ha explicado en un comunicado que la anterior Corporación municipal aseguró no contar con un espacio "adecuado" para construir este colegio, situación que -ha comparado- ha cambiado con el nuevo equipo municipal, que según ha valorado "ha mostrado su disposición para abordar esta demanda de la comunidad educativa de Voto, que ya se viene sosteniendo desde hace más de diez años".

El consejero ha asegurado que "lo más indicado" es contar con un nuevo colegio, descartando así la reforma integral propuesta en un inicio. Una postura que defendió en el Parlamento en 2025, ya que en el edificio se acometió una reforma "importante" en 2008, pero desde 2017 la comunidad educativa viene pidiendo una nueva o la construcción de un nuevo colegio por los "numerosos problemas" registrados en sus instalaciones.

Según Silva, se precisaría de una finca de en torno a 6.000 o 7.000 metros cuadrados, que sería cedida por el Ayuntamiento una vez se resuelvan los requerimientos urbanísticos necesarios para su disposición.

Por su parte, el alcalde ha puesto en valor la importancia del colegio para el municipio y ha apuntado que el actual "ya no reúne las condiciones óptimas para albergar una población que no deja de crecer y que ya cuenta con 170 alumnos".

En la visita también ha participado la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla y varios miembros de la Corporación municipal.