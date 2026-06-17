Entregados los premios de las Olimpiadas Científicas 2026, en las que han participado 650 estudiantes

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha entregado este miércoles los premios de la fase regional de las Olimpiadas Científicas de Bachillerato 2026, en la que se han distinguido a 27 estudiantes, de un total de 650 participantes, en las modalidades de Biología, Dibujo Técnico, Economía, Física, Geología, Informática, Lenguas Clásicas, Matemáticas y Química.

Estos premios reconocen a alumnado procedente de centros educativos de distintos municipios de Cantabria, entre ellos Santander, Torrelavega, Camargo, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y Santoña, que han participado en las diferentes pruebas celebradas a lo largo del curso académico.

Las olimpiadas académicas están dirigidas a estudiantes preuniversitarios y permiten evaluar conocimientos y capacidades en distintas áreas científicas y técnicas mediante pruebas específicas organizadas con la colaboración de profesorado universitario, han indicado la UC y el Ejecutivo autonómico en sendas notas de prensa.

En el acto de entrega de los galardones ha participado el vicerrector de Ordenación Académica, Ángel Cobo; el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Iñigo Casafont; la directora del área de Estudiantes, Lorena González; y el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva.

Casafont ha destacado el esfuerzo realizado por los estudiantes y el compromiso de las comunidades educativas que hacen posible estas actividades, al tiempo que ha destacado el papel de las olimpiadas como punto de encuentro entre el alumnado preuniversitario y la Universidad.

Por su parte, Silva ha defendido una educación "de calidad, que fomente la investigación, la experimentación y el pensamiento crítico", en las aulas y fuera de ellas, y ha hecho hincapié en reconocer el esfuerzo.

El consejero considera que este evento supone un "magnífico espacio de aprendizaje y superación personal", en un curso especialmente decisivo, en 2º de Bachillerato, que es cuando se enfrentan a la prueba de acceso a la universidad.

En su opinión, esta celebración ayuda a "superar desafíos intelectuales" y a relacionarse con el ámbito universitario, con profesores y profesionales de la universidad, así como con nuevas perspectivas académicas y de desarrollo personal, y ha agradecido a los centros, familias y profesorado su trabajo para motivar el interés de estos jóvenes para "ir un poco más allá" en su trayectoria educativa.

Asimismo, ha resaltado el trabajo que realiza la UC, que ocupa uno de los primeros puestos en los ranking en el ámbito de la investigación, con seis institutos de investigación y 174 grupos de trabajo.

Tras la entrega de premios, se ha celebrado la conferencia 'La medida del tiempo y el problema de la longitud', a cargo del investigador del Instituto de Física de Cantabria, Airam Eduardo Marcos.

PREMIADOS

En la Olimpiada de Lenguas Clásicas (Latín) se ha premiado a Lucas Pérez (IES Torres Quevedo), Lara Cadavieco (IES Valle del Saja) y Alba Vallecillo (IES La Marina); y en la de Griego a Lucas Pérez (IES Torres Quevedo), Lara Cadavieco (IES Valle del Saja) y Daniela Bárcena (IES Cantabria).

Mientras que la Olimpiada de Geología la han ganado Ariel Espinosa (IES Ría del Carmen), Mario González (IES Besaya) y Germán Gómez (IES Peñacastillo); y la de Economía, Carolina Hernando (IES Villajunco), Guillermo Rancaño (IES Ría del Carmen) y Nicolás Calzada (IES Las Llamas).

Por su parte el galardón de la Olimpiada de Biología ha sido para Javier Fernández (IES José María de Pereda), Marina Quintana (IES Santa Clara) y Leire Landeras (IES Muriedas); y el de Dibujo Técnico para Dorian Rodríguez (Colegio Nuestra Señora de la Paz), Xabier Rodríguez (IES 8 de Marzo) o Hugo García (IES Alberto Pico).

Asimismo, en la Olimpiada de Informática han destacado Iker Saiz (IES Valle del Saja), Sergio Schmauser (IES 8 de Marzo) y Sofía Pequeño (IES Santa Clara); y en la de Física, Alejandro Mateo (IES Santa Clara), Eduardo Alonso Ausejo (IES La Granja) y Nicolás Álvarez (IES Nueve Valles).

Finalmente, en la Olimpiada de Química se ha premiado a Carlos García (Colegio San José Niño Jesús), Mario Obregón (IES Marqués de Santillana) y María Martínez (Colegio San Agustín); y en la de Matemáticas, Alejandro Mateo (IES Santa Clara), Rodrigo Campuzano (Colegio San Agustín) y Rodrigo López (IES Cantabria).