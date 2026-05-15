Finaliza el diseño del proyecto del nuevo Conservatorio de Torrelavega con una inversión de 650.000 euros

Finaliza el diseño del proyecto del nuevo Conservatorio de Torrelavega por 650.000 euros - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha explicado este viernes que ya se ha completado el diseño del proyecto del nuevo Conservatorio de Música, Arte y Danza de Torrelavega, en el que el Gobierno de Cantabria ha invertido 650.000 euros.

Así lo ha avanzado, en una nota de prensa, tras su visita a la Escuela de Arte Roberto Orallo, que se reubicará en el nuevo edificio, ya que actualmente se localiza en un antiguo colegio "que no es el espacio más adecuado para una escuela de arte".

En este sentido, Silva ha afirmado que actualmente "se trabaja en la tramitación necesaria para avanzar y hacer realidad" esta nueva infraestructura educativa, que "será un antes y un después en las enseñanzas artísticas en Cantabria", ha añadido.

El consejero ha recorrido la exposición itinerante de los XIV Premios 'Josep Albert Mestre', convocados por la Confederación de Escuelas de Arte para reconocer la excelencia del trabajo realizado en escuelas de arte y diseño de toda España sostenidas con fondos públicos.

En esta XIV edición, la Escuela de Arte Roberto Orallo ha obtenido el primer premio nacional de Ciclos Formativos de Grado Medio gracias al proyecto 'Helix, Procedimientos de Joyería Artística', elaborado por la alumna Mercedes Saiz. Además, Victoria Osorio ha sido seleccionada como finalista de Ciclos Formativos de Grado Superior con el proyecto de ilustración 'Cómo matar a un fantasma'.

Silva ha felicitado a alumnos y profesores por estos reconocimientos, que ponen de manifiesto "la calidad del proyecto educativo" y el talento que existe en las enseñanzas artísticas de Cantabria, ha subrayado.

Durante la visita, el consejero también ha abordado junto a la dirección del centro algunas de las necesidades de la escuela y ha destacado que su proyecto educativo "es sólido, pero es verdad que hay que pensar en el futuro y en dar un horizonte a esta escuela".

Por su parte, el director de la Escuela de Arte Roberto Orallo, Jesús García, ha agradecido la visita del consejero y ha destacado la importancia de que conozca "de primera mano" la realidad del centro. "Llevamos ya 20 años y hemos demostrado el trabajo que se realiza aquí, tanto a nivel educativo como social", ha señalado.

Asimismo, ha puesto en valor el reconocimiento nacional de la escuela pese a tratarse de "la más pequeña y una de las más jóvenes de España", con un claustro formado por 18 profesores, que han conseguido estos logros "en competencia con grandes escuelas de todo el país".

En este sentido, ha subrayado que los galardones sitúan al centro "en una posición de reconocimiento a nivel nacional" y reflejan la calidad de las enseñanzas artísticas que se imparten en Cantabria.

Durante la visita, también ha estado presente el alcalde de Reocín, Pablo Diestro.