El Gobierno aprueba 58,6 millones para ayudas para la adquisición de libros de texto, 514.341 euros para Cantabria

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Isa Saiz - Europa Press

MADRID/SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, una transferencia de fondos a las comunidades autónomas de 58,6 millones de euros para ayudas para la adquisición de libros de texto, una partida similar a la del año pasado, de la que Cantabria recibirá 514.341 euros.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la responsable de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

El Gobierno ha autorizado la distribución de estas ayudas a libros de texto y material didáctico que desarrolla junto a las comunidades autónomas.

"Se trata de un programa que está destinado a apoyar a las familias y también, de alguna forma, reforzar la equidad del sistema educativo, garantizando algo tan importante, y es que ningún alumno o alumna vea limitado su aprendizaje por motivos económicos", ha defendido Tolón.

La ministra ha destacado que en 2026 el presupuesto para estas ayudas será de 58,6 millones de euros, lo que supone 10 millones más que en el año 2018, para financiar libros de texto, material didáctico, también en formato digital, en centros sostenidos con fondos públicos.

"Tras esa autorización, la distribución definitiva se va a acordar en Conferencia Sectorial de educación con las comunidades autónomas", ha concluido Tolón.

El reparto de estos fondos entre comunidades autónomas se calcula combinando la tasa de riesgo de pobreza y el número de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias de centros sostenidos con fondos públicos.

Así, Andalucía recibirá 16,3 millones; Comunidad Valenciana, 9,1 millones; Cataluña, 7,3 millones; la Comunidad de Madrid, 5,3 millones; Castilla-La Mancha, 3,6 millones; la Región de Murcia, 3,2 millones; Canarias, 2,8 millones; Castilla y León, 2,6 millones; Galicia, 2,4 millones; Extremadura, 1,7 millones; Aragón, 1,1 millones; Asturias, 894.372 euros; Baleares, 843.911 euros; Cantabria, 514.341 euros; y La Rioja, 393.008 euros.