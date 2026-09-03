El Gobierno aprueba destinar 3,5 millones para apoyo al primer ciclo de Educación Infantil

Archivo - Imagen de archivo de guardería - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de este jueves destinar cerca de 3,5 millones de euros para la prestación del servicio de apoyo al primer ciclo de Educación Infantil en los centros educativos públicos de Infantil y Primaria durante este curso.

Este servicio lo prestarán Técnicos Superiores de Educación Infantil (TSEI) y se encargarán de atender al alumnado del primer ciclo durante el horario lectivo, en el servicio de comedor y en los recreos.

Este curso, Educación destinará 112 técnicos a un total de 78 centros de la comunidad autónoma.

También en materia educativa, se ha autorizado la celebración de convenios de colaboración entre la Consejería del ramo y los ayuntamientos de Camargo, Reocín, Santillana del Mar, Miengo, Los Corrales de Buelna, Medio Cudeyo, Laredo y Reinosa para el programa de recursos educativos para la educación básica del año 2026.

De este modo, las administraciones se unen para facilitar a las familias la adquisición de libros y materiales curriculares en la educación básica bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades.

Asimismo se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Gobierno y Leroy Merlín para promover e impulsar la Formación Profesional. De esta forma, Leroy Merlin colaborará con la Consejería de Educación en la formación del alumnado con la participación de expertos profesionales en el sistema educativo en visitas y charlas. Igualmente, se facilitará la puesta a disposición de los estudiantes de instalaciones y demás medios necesarios para el desarrollo de los programas formativos, entre otras medidas.

En el área de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, el Consejo ha dado luz verde a la inversión plurianual de 2,5 millones de euros para la convocatoria 2026 del Programa de Personas Jóvenes Investigadoras, que favorece la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años demandantes de empleo por parte de organismos, centros y entidades de investigación y difusión de conocimiento, y empresas con centro de trabajo en la comunidad autónoma.

También ha autorizado el compromiso de gasto de carácter plurianual de cerca de 300.000 euros destinado a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social para la prestación del servicio de alojamiento supervisado para personas con enfermedad mental grave.

En Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Gobierno ha aprobado una subvención nominativa a favor del Centro Social Bellavista para financiar el Programa 'Erradicación del Chabolismo', por valor de 70.000 euros.

Con esta ayuda, el Gobierno cántabro contribuye en la financiación de las subvenciones destinadas al pago del importe de la renta mensual que se vaya a satisfacer por cada vivienda destinada al realojo de familias con objeto de la erradicación del chabolismo en el pueblo de Cueto (Santander). Además, se subvencionará la financiación parcial del coste de los equipos de gestión y acompañamiento social.

Igualmente se ha ha autorizado subvención nominativa de 105.000 euros a favor de la Universidad de Cantabria para la 'Cátedra Vivienda' para financiar la gestión y desarrollo de sus actividades incluidas en el convenio suscrito en 2025 entre el Ejecutivo regional y la UC, como es el caso de la contratación de personal técnico e investigador.

La iniciativa tiene como principal objetivo impulsar la investigación, la formación y la difusión de conocimiento en materia de vivienda en la comunidad, buscando soluciones innovadoras y efectivas para garantizar su acceso en condiciones dignas y asequibles.

El Ejecutivo además ha aprobado sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Argoños, Los Corrales de Buelna, Cabezón de Liébana, Corvera de Toranzo y Herrerías para la prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos municipales.

Con estos acuerdos, la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE) asume estos servicios recogida y transporte de los residuos municipales hasta las plantas de transferencia o directamente hasta las plantas de gestión final.

Los convenios tendrán una duración inicial de cuarto años prorrogables por hasta un máximo de otros cuatro ejercicios adicionales.

Finalmente se ha autorizado el contrato de seguridad y salud en las obras y en las actuaciones de conservación de la Dirección General de Obras Públicas y del área de puertos de la Dirección General de Aguas y Puertos por importe de 705.727 euros.