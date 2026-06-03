Gobierno y CCAA reparten más de 360 millones para equidad, inclusión y calidad de la enseñanza en una reunión "densa"

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. - MINISTERIO

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles la distribución de más de 360 millones de euros para "reforzar" asuntos como la equidad, la inclusión y la calidad de la enseñanza.

Así lo ha dado a conocer el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, que ha presidido la ministra del ramo, Milagros Tolón, en la sede del departamento en Madrid.

Según el secretario de Estado, la reunión ha sido "densa" porque había asuntos "importantes", a la vez que ha sido "absolutamente productiva en cuanto al "diálogo" y los acuerdos adoptados.

Abelardo de la Rosa ha detallado que la Conferencia Sectorial de Educación ha aprobado distribuir un total de "321 millones de euros" a través de seis Programas de Cooperación Territorial. Entre ellos, ha destacado el PROA+ (Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo), dotado con 105,9 millones de euros.

Otros programas con asignación de fondos son el programa de educación inclusiva con 28,7 millones de euros, y otro que de la misma materia con 7,7 millones.

Además, el programa de Bienestar y Protección de los Centros Educativos duplica su dotación y pasa de 5 a 10 millones de euros; el programa de refuerzo de la competencia lectora tiene un presupuesto de 56,2 millones de euros; y el programa de recuerdo de la competencia matemática cuenta con más de 120 millones de euros.

"Es una inversión muy importante", ha subrayado el secretario de Estado, que ha indicado que también se ha aprobado una partida de 31,1 millones para el refuerzo del programa de formación profesional.

El secretario de Estado ha informado también de que se ha dado cuenta a las comunidades autónomas de algunas normas aprobadas por el Ministerio, como son el real decreto por el que se establecen las características de la formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva en los centros educativos, prevista en la Ley Orgánica de Educación o el decreto de la función inspectora educativa, profesionales que "necesitaban" una norma "más moderna".

Según Abelardo de la Rosa, también se ha abordado la norma que profundiza en la digitalización de la Formación Profesional y la última producción del Observatorio Estatal de la Convivencia, que ha hecho una guía sobre cómo abordar el ciberacoso.

En cuanto a la etapa de educación infantil de 0-3 años, el secretario de Estado ha dicho que el "clima de cooperación" es el que debe regir, así como el de "que las competencias las tienen las comunidades autónomas". No obstante, ha añadido que el Ministerio va a estar "en la solución" del problema y de las demandas que tiene el sector.

Finalmente, ha explicado que en el caso de los auxiliares de conversación las autonomías se han expresado en el sentido de que necesitan "seguridad jurídica" y ha defendido que el Ministerio de Educación y el de Trabajo han coincidido en la interpretación de que es una actividad de voluntariado y, por tanto, "en el refuerzo de la seguridad jurídica" y con garantía de continuidad del programa.