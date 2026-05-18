Inaugurada la nueva cubierta del CEIP Eugenio Perojo de Liérganes tras una inversión de 545.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Educación, Sergio Silva, han inaugurado este lunes la nueva cubierta de la pista polideportiva del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eugenio Perojo de Liérganes, una actuación que ha supuesto una inversión de 545.015 euros. La estructura, de algo más de 1.500 metros cuadrados de planta, cubre toda la superficie actual de la pista deportiva.

Durante la visita, ambos han destacado la importancia de esta actuación para mejorar las infraestructuras educativas y deportivas del municipio. "Esta actuación permite dotar al municipio de su primera instalación deportiva cubierta, que podrá ser utilizada tanto por escolares de este centro como por los propios vecinos para la práctica deportiva o la realización de diferentes actividades sociales durante todo el año", ha explicado Media.

Además, ha enfatizado que de este modo se da "por fin respuesta a una demanda largamente esperada" por los vecinos de Liérganes.

Además de la colocación de la cubierta, el proyecto se ha completado con la mejora de la red de drenaje, la instalación de proyectores de tecnología LED para posibilitar el uso nocturno de las instalaciones y la renovación del pavimento y de los equipamientos deportivos.

Tal y como han explicado durante la inauguración, las actuaciones también han permitido adaptar las dimensiones de las pistas a la normativa actual para la práctica deportiva.

En concreto, la pista de fútbol sala ha pasado a ser de unas dimensiones de 39 por 20 metros, con una franja de seguridad de dos metros en los fondos y un metro en los laterales.

Por otro lado, las dos pistas de minibasket cuentan ahora con medidas reglamentarias de 24 por 14 metros, dejando dos metros de seguridad a lo largo del perímetro.

Media ha subrayado que esta actuación es una colaboración junto a la Consejería de Educación que se enmarca en el plan que la empresa pública Gesvican desarrolla en nueve municipios de Cantabria para mejorar instalaciones deportivas, con una inversión global cercana a los nueve millones de euros.

En concreto, este programa contempla actuaciones en Liérganes, Molledo, Los Corrales de Buelna, Santander, Comillas, Alfoz de Lloredo, Ribamontán al Mar, Lamasón y Solórzano. "Esta es la primera que inauguramos, pero en los próximos meses iremos inaugurando las demás", ha anunciado al respecto.

AULAS DE 1 Y 2 AÑOS

Por su parte, Sergio Silva ha puesto en valor la colaboración entre consejerías para mejorar los espacios educativos de la comunidad autónoma y ha destacado la importancia de dotar a los centros escolares de instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades del alumnado.

El titular de Educación ha aprovechado para anunciar que la Consejería y el Ayuntamiento ya han consensuado el borrador de convenio de colaboración que permitirá ejecutar toda la adecuación de la casa del antiguo conserje del centro para convertirlo en espacios de aulas de 1 y 2 años de primer ciclo de Educación Infantil "lo antes posible".

El proyecto supondrá una inversión de 100.000 euros, de los que la Consejería de Educación asumirá el 80 por ciento y el Ayuntamiento, el 20 por ciento restante.

"Nos permitirá acomodar ese aula de un año que pusimos en marcha al inicio de la legislatura", ha destacado Silva, quien ha reafirmado la apuesta del Gobierno por la escuela rural con una iniciativa que se llevará a cabo en un centro de carácter rural, con cerca de 260 estudiantes, "que no está sufriendo una pérdida de alumnos, que está aguantando en un contexto de baja demografía y que supone un esfuerzo inversor para el Gobierno de Cantabria en el ámbito educativo de 1,6 millones de euros cada año".

"La escuela rural es seña identitaria de nuestra educación", ha defendido Silva, quien ha recordado que la región tiene indicadores de 9 alumnos por profesor o de 15 alumnos por aula, "algo que, en pocos lugares, ya no de España, sino de Europa, se pueden mantener y sostener", ha remarcado.

Al acto también ha asistido el alcalde de Liérganes, Ángel Bordás, acompañado por miembros de la Corporación municipal; Reyes Mantilla, directora general de Centros e Infraestructuras Educativas; Carlos Gala, gerente de Gesvican; y representantes de la comunidad educativa del centro.

Por su parte, Bordás ha destacado que esta nueva instalación "marca un antes y un después" en el servicio que se presta desde este centro escolar a los alumnos del municipio, que ya van a poder salir al recreo a practicar deporte con una cubierta que les proteja de las inclemencias meteorológicas.

El regidor ha agradecido el apoyo mostrado durante esta legislatura por el Gobierno de Cantabria para poner en marcha numerosas obras de mejora en este centro, tales como la cubierta del polideportivo, y ha avanzado que esa colaboración permitirá en el futuro seguir mejorando los servicios que se prestan a los escolares con nuevas actuaciones, tales como una nueva pista, renovación de sanitarios y puertas de acceso al polideportivo y la posibilidad de que el propio centro pueda llevar a cabo obras de mantenimiento y reparación en fachadas y tejado.

MÁS INVERSIONES DE FOMENTO

Durante la visita, el consejero de Fomento ha anunciado que en las próximas semanas "volveremos a Liérganes" para inaugurar el nuevo vial que se ha construido en el municipio y que "ha permitido descongestionar el tráfico de su núcleo urbano, generado un recorrido alternativo de salida de Liérganes".

El nuevo vial, cuya inversión ha ascendido a 284.229 euros, discurre por un camino local de 485 metros de longitud, es de sentido único y genera un tránsito continuo desde la intersección con la CA-260 hasta la zona de la iglesia y el cementerio.

Además, la actuación mejorará la seguridad vial de la zona en la que se ubica el colegio, con gran concentración de tráfico en los horarios de entrada y salida, así como en la zona en la que se encuentra ubicado el cementerio.

En cuanto al Plan de Inversiones Municipales, el municipio ha recibido una subvención de 250.000 euros que Ayuntamiento destinará a la construcción y pavimentación de varias carreteras en diferentes localidades.