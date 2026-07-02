La JOSCAN culmina el Encuentro de Verano con un concierto en el Palacio con obras de Berlioz y Tchaikovsky

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silconcierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN) incluido en su Encuentro de Verano. - GOBIERNO

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales ha acogido esta tarde el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN) de clausura del Encuentro de Verano 2026, un programa de perfeccionamiento musical de alto nivel impulsado por el Gobierno regional.

El programa musical ha estado dedicado a dos obras del repertorio romántico. Por un lado, 'Les nuits d'été-Hector Berlioz', un ciclo de canciones en el que Berlioz despliega una orquestación de gran sutileza, al servicio de los poemas de Théophile Gautier.

Y por otro, la 'Sinfonía nº 1 en sol menor, op. 13 Sueños de invierno' de Piotr Ilich Tchaikovsky, considerada como su primera gran partitura sinfónica, que combina melodías de raíz popular con paisajes sonoros evocadores, llenos de sensibilidad y fuerza expresiva que anticipan el estilo inconfundible del compositor.

Bajo la dirección artística de Oliver Díaz, en esta ocasión la batuta ha estado a cargo del director invitado Cristóbal Soler, uno de los directores más destacados de su generación, con una sólida formación en Viena junto a grandes maestros y una reconocida trayectoria en el ámbito sinfónico y lírico.

Como solista invitada a este concierto ha actuado la mezzosoprano Lorena Valero, que destaca por su fuerte personalidad musical y escénica, con la que da vida a una amplia variedad de personajes operísticos en importantes teatros europeos.

El encuentro de verano, que ha contado además con un claustro de profesores invitados procedentes de algunas de las orquestas más importantes del panorama nacional e internacional, es una de las citas formativas y artísticas más relevantes del proyecto bienal de la JOSCAN.

Se ha desarrollado entre el 23 de junio y el 2 de julio y ha reunido a jóvenes músicos en un periodo de convivencia, trabajo orquestal y perfeccionamiento musical "al más alto nivel", destaca el Gobierno de Cantabria.

Las actividades han tenido lugar en el Centro de Programas Educativos de Viérnoles (Torrelavega), cuyas instalaciones han acogido un programa centrado en el estudio del repertorio, la técnica instrumental y el trabajo colectivo.

Durante este tiempo, el alumnado de la JOSCAN ha participado en sesiones de ensayo seccional y tutti, guiadas por un cuerpo docente de reconocido prestigio, así como por el equipo de dirección artística del proyecto. El objetivo ha sido ofrecer una experiencia formativa integral para todo el alumnado participante.

Con este nuevo Encuentro de Verano, la JOSCAN refuerza su papel como "motor fundamental" para el desarrollo artístico y educativo de jóvenes músicos en Cantabria, al ofrecer un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento musical.

MÁS QUE UNA ORQUESTA.

Al concierto ha asistido el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, quien ha destacado el papel de la JOSCAN como uno de los principales exponentes de la apuesta de su departamento por el fortalecimiento de las enseñanzas artísticas y musicales.

Para el consejero, "es algo más que una orquesta" y constituye "un auténtico proyecto educativo en toda la extensión de la expresión", concebido para reforzar las enseñanzas artísticas y ofrecer oportunidades formativas que "difícilmente" pueden encontrarse en otros ámbitos.

En este sentido, Silva ha subrayado la recuperación de este proyecto para facilitar a los estudiantes de música cántabros una experiencia orquestal "de alto nivel", para servir de "puente hacia el profesionalismo", y por el valor personal y humano del programa, que durante los encuentros celebrados en el Centro de Innovación Educativa de Viérnoles favorece "la convivencia, el intercambio de experiencias y el crecimiento personal de sus integrantes". "Todo esto es mucho más que una actuación musical para nosotros".

Silva ha enmarcado este proyecto dentro de la estrategia del Ejecutivo autonómico para fortalecer las enseñanzas artísticas, una apuesta que -ha dicho- también se refleja en otras actuaciones como la mejora de los recursos materiales de los conservatorios.

Y en este contexto, ha reivindicado el valor educativo de la formación artística y el trabajo que desarrollan las más de 2.000 alumnos que cursan estas enseñanzas en Cantabria.