Más de 200 jóvenes cántabros participan en el 'Concurso InterAulas de periodismo escolar'

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste a la entrega de los ‘Premios Interaulas’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 estudiantes preuniversitarios de Cantabria han participado en la última edición del 'Concurso InterAulas de periodismo escolar' que llevaba por título 'Activistas contra el cambio climático'.

Los ganadores han sido, en la modalidad individual de la categoría de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, el vídeo 'La pequeña isla verde', elaborado por Guzmán González, alumno de 1º de Bachillerato de IES Doctor José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales. En la modalidad grupal, ha ganado el trabajo 'Interclimáticos', elaborado por Manuel Álvarez, Naira Pérez, Alfonso García y Valeria Sagredo, estudiantes de 2º de ESO del CC Miguel Bravo-AA La Salle de Santander.

Y en cuanto a la categoría de Primaria, el premio en la modalidad individual ha sido para Itzel García, alumna de cuarto de Primaria del CEIP Mata Linares de San Vicente de la Barquera, por el texto 'Activistas por el cambio climático', mientras que, en la grupal, se ha premiado el pódcast 'Reciclar es genial' elaborado por Lucía Fernández, Gael Iturbe, Derek Pérez, Ángela Prieto y Sofía Stenov, de segundo de Primaria del CEIP Arturo Dúo de Castro Urdiales.

Todos ellos han recibido sus regalos y diplomas de mano del consejero de Educación, Sergio Silva y la representante de la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC), impulsora del 'Proyecto Interaulas' junto con el Gobierno regional, Almudena Ruiz, en un acto que ha tenido lugar en el IES Santa Clara de Santander.

El consejero ha definido el certamen como "un proyecto integrado" en el que concurren valores como el trabajo en equipo, la investigación y la formación de una opinión crítica.

En su intervención, el titular de Educación ha remarcado que no se trataba "solo de una entrega de premios", sino también, de alguna manera "de una forma de aprender", y ha recordado que este proyecto educativo, en este formato, "es el más antiguo de Cantabria, y eso no es casualidad", sino que se debe al importante trabajo que hay detrás.

Trabajo, según el consejero, que aglutina a los responsables del proyecto, pero también a los profesores de los centros participantes, que han ayudado a los jóvenes alumnos, así como a sus familias.

Respecto al 'Proyecto Interaulas", Silva ha destacado tres aspectos: que permite a los más pequeños "aprender de otro modo", salir del aula y experimentar cosas distintas; la posibilidad de acercarse a otras realidades, como en este caso al cambio climático, a través del periodismo y la investigación, y la necesidad de desarrollar "algo fundamental" entre los jóvenes, como es la opinión y el criterio propio, "necesarios en estos momentos de gran impacto informativo".

Asímismo ha puesto en valor la importancia de los medios de comunicación y la labor de la Asociación de Periodistas de Cantabria, que con proyectos como Interaulas ayudan y acercan la realidad de estos medios a los más pequeños, ya que según Silva "influyen en la opinión de las personas y también de los niños y adolescentes", por lo que es necesaria una objetividad, una profesionalidad y "un trabajo para formar a personas y ciudadanos con espíritu crítico" como el que desarrolla la Asociación.

Por último, ha subrayado la labor del profesorado, y ha recordado que "un sistema educativo nunca es mejor que los profesores que tiene y que Cantabria tiene un buen sistema educativo".

PROYECTO INTERAULAS

Más de un centenar de trabajos se han presentado a esta sexta edición del Concurso InterAulas, centrado en el lema 'Activistas contra el cambio climático'. Esta propuesta coincide con la celebración en 2026 del Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de promover la conciencia ambiental y la participación activa en la difusión de buenas prácticas sostenibles.

El Proyecto InterAulas, impulsado por la Asociación de Periodistas de Cantabria y la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno regional, ha fomentado desde su nacimiento en 1997 el periodismo como herramienta para trabajar las TIC en el aula, así como impulsar la conciencia crítica de los estudiantes frente a los medios de comunicación.

Cuenta con tres actividades: la revista intercentros, 'Red-acción', en la que el alumnado de los centros educativos de Cantabria se convierte en aprendiz de periodista para escribir noticias, entrevistas y opiniones online; los talleres de alfabetización mediática para aprender a verificar la información y el Concurso InterAulas de periodismo escolar, que acaba de cumplir su sexto aniversario.