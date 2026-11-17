Jóvenes con discapacidad intelectual se forman con el programa 'UniDiversidad' de Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

MADRID/SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro del autismo están formándose en la décima edición del programa 'UniDiversidad' de Fundación ONCE, que se desarrolla en 36 universidades españolas, entre ellas la de Cantabria.

El objetivo principal del programa es implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Empleo Juvenil, y la colaboración de ENAIRE, y está dirigida a todas las universidades españolas y centros adscritos.

En concreto, las universidades que han puesto en marcha estos cursos son las andaluzas de Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Almería, Sevilla y Pablo de Olavide, también de la capital andaluza; las madrileñas de Camilo José Cela, Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo y Universidad Politécnica de Madrid; las catalanas de Girona, Barcelona, Pompeu Fabra y Ramón Llull; las castellanoleonesas de Burgos y Salamanca; las valencianas de la Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández y Jaume I, y la de Murcia y la Católica de Murcia.

También están participando en el proyecto las universidades gallegas de Vigo y A Coruña. Por último, se han seleccionado igualmente las universidades de Castilla-La Mancha (en los campus de Albacete y Ciudad Real), Cantabria, Oviedo, Pública de Navarra, Extremadura, San Jorge de Zaragoza, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de Mondragón.

Todas ellas deberán ofrecer cursos que proporcionan al alumnado formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y preparación laboral, y dotarles de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo. Asimismo, proporcionarán experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria, con una formación integral y personalizada.

Los alumnos son personas con discapacidad intelectual -con un grado igual o superior al 33%-, de entre 18 y 29 años que están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso.

Gracias a esta iniciativa, a lo largo de las nueve primeras ediciones en torno a 3.500 jóvenes con discapacidad intelectual han conocido la realidad universitaria. Además, han mejorado su perfil profesional gracias a las prácticas laborales que se incluyen dentro del programa, lo que en algunos casos ha supuesto una contratación posterior.