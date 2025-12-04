La participación cántabra en el programa Erasmus+ de FP alcanza su cifra más alta, con 201 alumnos y 32 centros

Archivo - Bandera de la Unión Europea en Bruselas.-ARCHIVO - Philippe Buissin/European Parlia / DPA - Archivo

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 201 alumnos procedentes de 32 centros educativos cántabros han participado en el programa Erasmus+ en Formación Profesional durante el curso 2024-2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha, tanto en alumnado como en centros implicados.

En nota de prensa, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha celebrado el "éxito" del programa, del que ha valorado que "consolida la internacionalización de nuestros estudiantes y centros educativos y refuerza la presencia de la educación cántabra en Europa".

Así, ha resaltado que el programa alcanza "un punto de madurez" en el que la "calidad" de las movilidades --en aspectos como viaje, alojamiento, empresa y país-- prima sobre la cantidad de movimientos efectuados.

En Grado Superior, 126 estudiantes han realizado prácticas en empresas europeas, con un ligero incremento respecto al curso anterior.

Además, 75 alumnos de Grado Medio y Grado Básico han participado en movilidades financiadas íntegramente por el Servicio para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, lo que supone un aumento del 100 por ciento en este grupo.

Además, la Consejería ha señalado que ha mantenido su compromiso con la financiación complementaria para estudiantes de Grado Superior, destinando 147.000 euros en ayudas, un 10% más que el curso pasado, y que ha beneficiado a 120 alumnos, teniendo en cuenta la convocatoria ordinaria (114 alumnos) y la convocatoria extraordinaria (6 alumnos).

MÁS DESTINOS, NUEVAS OPORTUNIDADES

Durante este curso, las movilidades se han realizado en un conjunto de 20 países europeos, destacando Italia, que ha registrado 40 movilidades y se consolida como el destino más frecuente; mientras que Portugal ha recibido 36 estudiantes. Le sigue Bulgaria con 23 alumnos, que se convierte así en el destino que más crece y, por último, Polonia que ha sido escogido por 21 alumnos de Formación Profesional de Cantabria. Además, nuevos destinos como Dinamarca, Noruega y Hungría se incorporan por primera vez.

Otros países visitados incluyen Alemania, Irlanda, Lituania, Croacia, Francia, Estonia, Eslovenia, Países Bajos, Rumanía, Austria, Bélgica y Malta.

Por último, la Consejería de Educación ha sostenido que "reafirma" su apuesta por la internacionalización de la Formación Profesional, ofreciendo a los estudiantes experiencias que mejoran su empleabilidad y competencias en un mercado laboral global.