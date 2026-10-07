Silva apuesta por "transmitir una cultura preventiva sólida" desde los centros en la jornada de Cátedra Prevención

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, inaugura la II Edición de las Jornadas ‘Prevención con los cinco sentidos’, organizadas por la Cátedra Prevención Cantabria de la UC - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha asegurado que "la prevención forma parte de una Formación Profesional de calidad" y ha señalado la importancia de "transmitir una cultura preventiva sólida" desde las aulas y los talleres de los centros educativos.

Silva, que ha inaugurado este miércoles en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) la segunda edición de las jornadas 'Prevención con los cinco sentidos', ha apuntado que, además de una cualificación técnica excelente, se trata de "formar profesionales capaces de identificar riesgos, protegerse a sí mismos y proteger a quienes trabajan a su lado".

Sobre las jornadas, ha considerado que constituyen "un magnífico ejemplo de cómo trasladar el conocimiento especializado de una manera cercana, práctica y atractiva para los estudiantes".

En este sentido, ha destacado la participación de más de 550 alumnos durante los tres días que duran las jornadas, pertenecientes a las familias de química y agraria; fabricación mecánica y transporte y mantenimiento de vehículos; e imagen, personal, madera y mueble y enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

Según ha indicado, "la buena acogida de esta iniciativa pone de manifiesto que existe interés, sensibilidad y compromiso con la prevención desde la formación profesional".

También se ha referido al papel de Cátedra Prevención Cantabria en la organización de estas jornadas, entidad nacida en 2022 de la colaboración entre la Universidad de Cantabria (UC) y el ICASST.

Silva ha apuntado la consolidación de la Cátedra como espacio de referencia para la promoción de la cultura en Cantabria, precisando que esta alianza entre la UC y el ICASST demuestra "como la cooperación entre instituciones genera proyectos útiles para la sociedad".

En la inauguración de estas jornadas, el consejero ha estado acompañado por la directora del ICASST, Ana González Pescador; y el director de la Cátedra Prevención Cantabria, David Lantarón.

Durante la inauguración también se ha hecho entrega del 4º Premio Educando en Prevención convocado en 2025 por Cátedra Prevención Cantabria, que ha recaído en el trabajo fin de máster realizado por Alberto Fernández Martín y titulado 'Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45001:2018 para una empresa de inyección de plásticos'.