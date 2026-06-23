Silva defiende una hoja de ruta educativa para Cantabria ante el "déficit" de estrategias a medio y largo plazo

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha afirmado este martes que "Cantabria arrastra un déficit en el planteamiento de estrategias educativas de medio y largo plazo, por lo que es preciso pensar hacia dónde queremos ir y dibujar esa hoja de ruta".

Así se ha expresado en su intervención en el seminario 'De las ideas a las aulas: reformas que funcionan', organizado por la Fundación Reformismo 21 y que ha congregado a los titulares de Educación de varias comunidades autónomas, donde con la ponencia 'Estrategia Cantabria.es Educación' ha realizado una radiografía del sistema educativo cántabro y de sus principales fortalezas y retos.

Según ha informado el Gobierno, el encuentro ha servido de foro para que los titulares de varias comunidades autónomas expongan las distintas acciones singulares que han acometido sus respectivos gobiernos para la mejora de sus ámbitos educativos.

"Nuestra aportación más importante al sistema educativo en estos tres años ha sido, precisamente, poner el foco en las áreas que deben desarrollarse, en esos retos inaplazables y en cómo llegar a ellos de la manera más eficiente", ha señalado Silva. El consejero se ha fijado como acciones a acometer en el ámbito educativo la identificación de aspectos en los que progresar y su plasmación en un plan de mejora al que siga una hoja de ruta para su implementación. Como ejemplo de ello se ha referido al Plan de Acción 2023-2027.

Todo ello se ha plasmado en la región en cinco planes estratégicos: Cantabria.es.salud; Cantabria.es.digital; Cantabria.es.plurilingüismo; Cantabria.es.inclusión, así como el mapa estratégico de la FP 2027-2030, diseñados con la participación de los docentes y la comunidad educativa, y que ya se están poniendo en marcha "a diferentes ritmos".

Silva ha realizado una introducción sobre los principales rasgos educativos de Cantabria, cuyo tamaño "no es un impedimento para aspirar a mejorar", ha dicho.

Con casi 800 millones de presupuesto en educación, "Cantabria está entre el 4,5 y el 4,6% del PIB en inversión educativa y su objetivo está puesto en alcanzar el 5%".

Además, ha destacado su "buen sistema educativo", que "no es únicamente un mérito político, sino que responde más bien, a una cuestión cultural en la que influyen el peso de la escuela rural; el peso del legado indiano; la implicación de las familias en la educación de sus hijos; la baja penetración de la inmigración o la estabilidad de las políticas educativas, en tanto se trata de una comunidad uniprovincial", ha enumerado.

Entre sus peculiaridades ha destacado el calendario escolar bimestral, la amplia red de aulas de 2 años con una escolarización de entre el 80 y el 90% en esta etapa educativa, así como una "potente" oferta de FP con 154 titulaciones de 24 familias profesionales. Relevancia docente "Si en la cadena de la educación falla el engranaje del docente, acaba fallando todo lo demás", ha afirmado Silva en su exposición.

Por este motivo, ha hecho hincapié en poner el acento en una política respecto a los docentes como un pilar "fundamental" en el desarrollo educativo. En este sentido, Silva ha asegurado que, a pesar de contar con un gobierno en minoría, Cantabria ha sacado adelante "grandes acuerdos" en el entorno docente, como el acuerdo para la sustitución de la jornada lectiva de mayores de 55 años, la implantación de la pareja pedagógica en las aulas de 1 año, el acuerdo salarial- el primero en 18 años- y la Ley de Autoridad del Profesorado y la Convivencia Escolar, poniendo el foco en la autoridad pedagógica, como garantía de la convivencia.

"Todo ello de la mano de los docentes y los equipos directivos en una manera muy exigente de relacionarse con la comunidad educativa, con la finalidad de fomentar un clima de colaboración, diálogo y participación que favorezca la mejora continua de nuestro sistema educativo", ha concluido.

'De las ideas a las aulas: reformas que funcionan' ha contado, además, con la participación del exministro de Educación del Reino Unido, Nick Gibb; el exministro de Portugal, Nuno Crato y la directora adjunta de Educación de la OCDE, Montserrat Garmendia que han dialogado acerca de las reformas necesaria para la educación en un momento que exige responder a importantes desafíos sociales, tecnológicos y académicos.