Silva destaca la aportación de las familias en la comunidad educativa y apuesta por incentivar su participación

El consejero de Educación, Sergio Silva, en el aniversario de FAMPA - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha apoyado la celebración del 35 aniversario de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cantabria (FAMPA), destacando la labor de las familias como una "voz esencial" dentro de la comunidad educativa y ha apostado por fomentar e incentivar su participación y el movimiento asociativo de las familias como factor fundamental en el compromiso con la educación.

Así lo ha remarcado el titular de esta área, Sergio Silva, en el transcurso del acto que ha celebrado esta efeméride en el IES Villajunco de Santander y en el que se ha rendido homenaje a las familias, un evento al que ha precedido una jornada monográfica sobre participación con presencia de familias, alumnado, Administración y Consejo Escolar de Cantabria.

Acompañado por representantes de FAMPA Cantabria, encabezados por su presidente, Chema Torre, y la presidenta de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), María Sánchez, el consejero ha brindado la colaboración del Gobierno de Cantabria a este colectivo, subrayando la contribución de las familias en el impulso de acciones y mejora de la convivencia y de la calidad educativa.

En su discurso, Silva ha reflexionado sobre la situación que atraviesa la educación actualmente, con conflictos como los de Valencia, Cataluña y Madrid o el vivido en Cantabria durante 18 meses, "que están catalizando una sensación de desgaste, desmotivación o incluso hartazgo entre el profesorado", ha dicho.

Una situación que, tal y como ha explicado, se contrapone a los datos registrados en el informe Talis 2024 de la OCDE para 55 países, con 17.000 centros y 280.000 docentes encuestados, que reflejan que el 95% de los docentes señalan que son felices enseñando. "España está en la parte media-alta de satisfacción laboral docente, pero aumenta esa percepción de que el sistema está tensionado", ha apuntado.

Por ello ha apostado porque las administraciones aporten "certeza, planificación y responsabilidad" y trabajen en la búsqueda de soluciones "que eviten enrocarse en los posicionamientos" y aboguen por potenciar la inversión pública y la planificación a la hora de abordar los principales retos educativos "asumiendo cada una sus propias responsabilidades".

Silva ha recordado la apuesta de su departamento por el "diálogo como pilar de trabajo" y lo ha ejemplificado con la celebración de reuniones trimestrales con sectores como el docente, reuniones con directores o familias. "Desde que llegamos hemos mantenido del orden de 15 reuniones con los representantes de FAMPA Cantabria", ha precisado.

De igual modo, ha resaltado la apuesta del Ejecutivo autonómico por la educación como uno de los principales ejes políticos de su acción de gobierno, aumentando el presupuesto de educación en más de 105 millones y alcanzando la cifra récord de 786 millones de euros en 2026. Este montante supone, ha dicho, el 23% del presupuesto de la comunidad autónoma, que en 2023 era del 19%, una cifra que sitúa a Cantabria entre las comunidades autónomas con mejor financiación por alumno del país, tanto en enseñanzas medias como universitarias, "algo que no es una casualidad".

Ha señalado que este incremento presupuestario ha permitido aumentar las inversiones de aproximadamente 6 a 8 millones de euros, también acometer el acuerdo salarial y aumentar la red de primer ciclo de Infantil hasta completar 50 aulas de 1 años, así como dedicar más de 60 millones a la educación inclusiva.

Por ello ha defendido una mayor participación de las familias en todos los ámbitos educativos, fortaleciendo a las AMPAS y a la FAMPA, "con un esfuerzo presupuestario, no sólo palabras", y ha señalado que reflejo de ello es la nominativa que se destinará a FAMPA Cantabria en los actuales presupuestos que se incrementa hasta los 26.000 euros.

También ha puesto en valor la decisión de su departamento de seguir avanzando en la apertura de centros al entorno, con acciones como el programa de apertura de centros a la comunidad.

Silva ha concluido su intervención ofreciendo "confianza, diálogo constructivo y colaboración activa" y reconociendo el compromiso con la educación de la FAMPA.

En el acto se ha realizado, además, un homenaje al exjefe del Servicio de Centros Educativos de la Consejería de Educación, Alejandro Gallego, y a los expresidentes de FAMPA, Rosa María Rebolledo, Gema Pérez, Leticia Cardenal y al presidente actual, Chema Torre, así como a las diferentes AMPAS presentes, ha informado el Gobierno.