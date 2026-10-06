Silva destaca "el salto de calidad" del Consejo Escolar de Cantabria durante esta legislatura

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste al Consejo Escolar de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha destacado este martes, antes de la última reunión del Consejo Escolar de Cantabria (CEC) en esta legislatura, el "salto de calidad" que ha dado en estos casi cuatro años la institución.

En concreto, el titular del ramo ha subrayado el trabajo realizado por la presidenta del CEC, María Ángeles Navarro, el vicepresidente, Eduardo Caballero, y el secretario, José María Corral.

"Tres personas venidas desde el ámbito educativo con ya experiencia de décadas en la educación de Cantabria y creo que han sabido imprimir al CEC un dinamismo y un nivel técnico (...) que han dado un salto de calidad como demuestran las herramientas que han presentado como el mapa de escolarización o el Informe de Estado y Situación del Sistema Educativo, que en Cantabria ya es exactamente igual que el propio informe estatal", ha elogiado.

También ha agradecido a todos los integrantes del CEC porque la Consejería llegó a la primera reunión "con una actitud constructiva" de ir avanzando en ocho retos y, según Silva, se va a cerrar la legislatura "habiendo avanzado en todos ellos".

"Cerraremos la legislatura con ese mismo espíritu constructivo y es lo que le pedimos a la comunidad educativa: que más allá de nuestras diferencias, que siempre las va a haber, todos trabajemos para que avance la educación de Cantabria", ha sentenciado.

EL CEC ANALIZA EL COMIENZO DEL CURSO Y SUS NOVEDADES

El CEC ha analizado en esta reunión el comienzo y las novedades del curso escolar 2026-2027, así como las políticas educativas más estructurales que ha puesto en marcha el Gobierno en esta legislatura.

En declaraciones a los medios antes del encuentro, el consejero ha recordado que comparece ante el Consejo por cuarta vez en esta legislatura.

Así, el titular de Educación ha insistido en que el curso 2026-2027 ha comenzado con "normalidad", y que ha arrancado con las novedades del programa de gratuidad Concha Espina en la matrícula de la Universidad de Cantabria y los premios María Blanchard, que son unos galardones creados por el Gobierno de Cantabria para reconocer el esfuerzo y la excelencia académica del alumnado.

Además, ha destacado que en estos casi cuatro años al frente de la educación regional, el Ejecutivo ha tenido que enfrentarse a diferentes retos en este ámbito como la bajada demográfica, la salud mental, la ley de autoridad del profesorado y convivencia escolar, el aumento presupuestario en esta materia o el reto de la inclusión y la equidad educativa.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno ha abordado el reto demográfico con la bajada de ratios, aunque Silva ha advertido que, según las proyecciones, esta tendencia se mantendrá hasta mediados de la próxima década, por lo que es necesario "seguir teniéndolo presente".

Respecto al reto de la salud mental, su departamento lo ha enfrentado con la regulación de los teléfonos móviles en los centros, o con los programas vinculados a la convivencia como el de prevención de conductas suicidas o el de acoso escolar.

Por otra parte, el consejero espera que la ley de autoridad del profesorado y convivencia escolar se pueda aprobar en este mes de octubre en el Parlamento. Y es que, a su juicio, esta medida vendría a dar "una vuelta de tuerca" para mejorar la convivencia en los centros y ofrecería a los docentes nuevas herramientas para manejar "situaciones críticas".

Sobre el reto presupuestario, Silva ha señalado que el Gobierno ha conseguido acomodar un presupuesto al alza en 2024 y 2026, y ha confiado en que se puedan firmar los Presupuestos Generales de Cantabria, que incluirían una subida de más de 107 millones de euros en educación respecto a este año.

Asimismo, ha destacado que el desafío de la inclusión y la equidad educativa ha sido la política estratégica "de mayor envergadura en esta legislatura".

En esta misma línea, el consejero ha asegurado que se ha visto reflejado en el Informe Pisa de 2025, que señala que el sistema educativo cántabro es el más inclusivo del país, y en los "más de 60 millones de euros" que se han dedicado a la atención a la diversidad.