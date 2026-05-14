Los 10.000 del Soplao 2026 agotarán sus inscripciones en las próximas horas - LOS 10.000 DEL SOPLAO

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La 18ª edición de Los 10.000 del Soplao está a punto de cerrar las inscripciones para participar en El Infierno Cántabro 2026 los próximos días 22 y 23 de mayo.

Hasta el momento, restan 22 dorsales para la prueba de Bicicleta de Montaña (BTT), 11 para la Ultramaratón y 19 para la Ruta a Pie. Quienes todavía deseen apuntarse deberán hacerlo a través de la web del evento (www.diezmildelsoplao.com).

Los organizadores ya han hecho acopio de todo el material necesario para el correcto desarrollo de la prueba, que volverá a superar los cuatro mil participantes y que ofrece cifras de sus servicios de avituallamiento, distribuidos en 18 puntos del recorrido: 10.000 plátanos, 8.000 donuts, 5.400 sandwiches, 12.000 litros de agua, 4.500 litros de bebida isotónica, 12.000 litros de Coca Cola, 4.000 salchichas, 2.000 huevos fritos y 4.000 raciones de pasta en la meta.

Por otra parte, para actuar con rapidez en caso necesario, habrá ocho médicos y otros tantos profesionales de enfermería a bordo de sendos vehículos todoterreno.

También se han habilitado ocho ambulancias medicalizadas y un hospital de campaña, todos ellos coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Protección Civil. Además, se contará con 400 voluntarios de toda la comarca.

La prueba arrancará en la medianoche del viernes 22 de mayo con la salida de los participantes en la Ultramaratón. Ya el sábado, a las 8.00 horas, será el turno para el resto de modalidades: Bicicleta de Montaña (BTT, Gravel y Bike); Speed Trail, Maratón, Ruta a Pie y Rutas Adaptadas en lo que la organización espera sea "una nueva fiesta del deporte popular".