El 112 gestiona 173 incidencias por la borrasca 'Ingrid' y recibe 276 llamadas

El 112 Cantabria gestiona 173 incidencias por la borrasca 'Ingrid' y recibe 276 llamadas

SANTANDER, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 07.00 y las 19.00 horas de este domingo, un total 276 llamadas, de las que han derivado 173 incidencias provocadas por fenómenos meteorológicos adversos, a causa de la borrasca 'Ingrid'.

El viento es el que mayores estragos ha causado al dejar 260 llamadas y 167 incidencias, ha informado el Gobierno de Cantabria. Mientras tanto, la lluvia ha provocado nueve llamadas y seis incidencias; y los fenómenos costeros adversos cuatro llamadas y tres incidencias.

Según ha informado el 112 Cantabria, la mayoría de estos incidentes se han concentrado en el litoral y su área de influencia, siendo el municipio más afectado el de Santander, con importante afección también a Santa Cruz de Bezana, Camargo y Piélagos.

Éstas se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado, daños en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento o desperfectos en mobiliario urbano y afección de señalética, sin que haya que lamentar daños personales.

Las horas de mayor concentración de llamadas y gestión de incidentes por parte del Centro de Atención a Emergencias se ha registrado entre las 14.13 y las 17.00 horas con un total de 128 incidentes atendidos: 46 entre las 14.00 y las 15.00 horas, 49 entre 15.00 y 16.00 horas, y 33 entre 16.00 y 17.00 horas.

A partir de ese momento, el día ha transcurrido con una actividad intensa en el 112 pero con un descenso paulatino de los requerimientos a la central de emergencias.

AVISOS

Hasta la medianoche, continuará activo el aviso rojo por fenómenos costeros adversos, con previsión de mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros y viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) a 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9).

Pasado este aviso el riesgo desciende un nivel, a naranja, hasta las 10.00 horas del lunes, por mar combinada del noroeste de 6 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) al inicio del periodo. Hasta las 15.00 horas continía el aviso por costeros, ya en su nivel amarillo por la llegada de mar combinada del noroeste de 4 o 5 metros.

Por otro lado, hasta las 21.00 horas de este domingo, el litoral tendrá activo también el aviso naranja por viento, por rachas del oeste de hasta 110 kilómetros por hora, y el aviso amarillo por lluvia intensa, ante la previsión de acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Por su parte, Liébana, centro, Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro mantienen hasta el final de la jornada activo el aviso amarillo por viento. Se esperan rachas de sur y suroeste de hasta 90 kilómetros por hora en el centro y el Valle de Villaverde y de 80 kilómetros por hora en Liébana y la Cantabria del Ebro. Estos umbrales se darán principalmente en zonas altas, según las estimaciones de la AEMET.

RECOMENDACIONES

Por la influencia de mala mar el 112 ha solicitado a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento ha recomendado cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.