El 112 gestiona 68 incidencias por el viento, la mayoría en la Bahía y sin daños personales

Archivo - Viento en Cantabria - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado un total de 147 llamadas entre las siete de la mañana y las siete de la tarde de este miércoles, relacionadas con el fuerte viento que ha azotado la región, y de las que se han derivado 68 incidencias.

La mayoría de ellas se han concentrado en el arco de la bahía de Santander sin que se hayan registrado daños personales, informa el 112.

Desde el inicio de los avisos por fenómenos meteorológicos adversos, el martes a las 21.30 horas, Emergencias ha recibido 158 llamadas y ha gestionado 78 incidencias.

La mayor parte de los incidentes de han concentrado en Santander, El Astillero y Medio Cudeyo, aunque se han registrado daños diseminados en varias localidades.

Se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado, daños en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento de mobiliario urbano y afección de señalética, sin que se hayan producido daños personales.