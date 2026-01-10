El 112 gestiona 70 incidencias por el fuerte viento y recibe 163 llamadas - AEMET

SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado un total de 70 incidencias este viernes provocadas por el fuerte viento que azota la comunidad y derivadas de 163 llamadas.

El 112 Cantabria ha gestionado estas llamadas e incidencias entre las 7.00 y las 19.00 horas de este viernes y la mayoría de los incidentes se han concentrado en el litoral cántabro sin que se hayan registrado daños personales.

Según ha informado, el lugar donde se han registrado más incidencias ha sido Santander y localidades colindantes, así como en municipios próximos como Torrelavega, Camargo, Suances o Valdáliga.

En concreto, las incidencias se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado, daños en mobiliario urbano o argayos en la calzada, sin que se hayan registrado daños personales.

AVISOS ACTIVOS

El aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros adversos en el litoral cántabro se mantiene activo hasta las 12.00 horas de este sábado, 10 de enero.

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno regional recomienda extremar la prudencia porque se va a vivir mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros y viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Pasado este aviso estará activo el nivel inferior, amarillo, entre las 12.00 y las 22.00 horas, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

RECOMENDACIONES

Ante la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.