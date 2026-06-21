El 112 pide evitar la exposición directa y prolongada al sol en las horas central del día

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha pedido a los cántabros y a los visitantes que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día, y que no realicen esfuerzos o actividades físicas innecesarias, dada la acusada subida de los termómetros prevista, que mantiene a la región en alerta.

Asimismo, ha recomendado la conveniencia de mantenerse hidratado a base de ingesta frecuente de bebidas no alcohólicas, sin esperar a tener sed, salvo contraindicación médica, y evitar las comidas copiosas.

Para favorecer la regulación del calor corporal ha aconsejado utilizar ropa ligera y holgada, que debe acompañarse de gorro, gafas y crema protectora.

En estas circunstancias, ha indicado que es muy importante prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con algún tipo de patología, más vulnerables a sufrir deshidratación o golpes de calor.

Además, en la playa ha recomendado el uso de sombrilla, refrescarse frecuentemente, evitar estancias prolongadas, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.

Por otro lado, el 112 ha desaconsejado la práctica de cualquier tipo de deporte al aire libre (senderismo, ciclismo, runing) y la realización de esfuerzos. Si estos fueran inevitables se deben de elegir las horas de menor incidencia de sol y calor, y mantener una hidratación continua. Con temperaturas altas lo mejor es dejar las actividades lúdicas que requieran desgaste físico acusado para días menos calurosos.

También, ha instado a la población, si es posible, a elegir lugares frescos, a la sombra, y evitar que el calor entre en casa bajando persianas y cerrando ventanas en las horas de mayor temperatura. En último término, se recuerda a la ciudadanía que ante cualquier incidencia hay que llamar al 112 lo antes posible para procurar una rápida intervención.