Caçida de árboles en la via a causa del viento - 112

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado este miércoles, entre las 7.00 horas y las 19.00 horas, 153 llamadas relacionadas con el viento, las lluvias y los fenómenos costeros adversos que afectan a la región. A raíz de estas llamadas, ha gestionado 77 incidencias.

El viento ha sido el fenómeno que más daños ha provocado con 144 llamadas y 70 incidentes, seguido de la lluvia con ocho llamadas y siete incidencias, mientras que los costeros solo han dejado una llamada que ha ocasionado una incidencia.

El área más afectada por los fenómenos meteorológicos adversos ha sido el litoral, fundamentalmente a partir de las 13.00 horas, donde se han registrado, a causa del viento, ramas y árboles caídos, desprendimiento de cableado y pequeños daños en mobiliario urbano e infraestructuras.

Por su parte, las fuertes lluvias han generado balsas de agua en calles y vías y en cuanto a los costeros, un barco ha quedado a la deriva en el puerto deportivo Marina del Cantábrico.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recordado que permanece activo el aviso naranja en el litoral por fenómenos costeros adversos hasta las 22.00 horas, momento en el que pasará a amarillo hasta las 6.00 horas de este jueves.

Los avisos amarillos por lluvia en el litoral, el centro y el Valle de Villaverde, y por fuerte viento en la costa están también vigentes hasta las 6.00 horas de la próxima madrugada.

RECOMENDACIONES

Debido a la mala mar, el Gobierno ha pedido a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa y que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.

También ha incidido en que se respeten en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Asimismo y ante la previsión de fuertes rachas de viento, ha recomendado cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas y alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse.

También ha subrayado que se evite pasar por edificaciones en construcción o en mal estado y se extreme las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.