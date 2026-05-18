Los 139 residentes del parking de Pombo ya pueden elegir sus preferencias para las plazas alternativas

Cierre del aparcamiento de Pombo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la empresa concesionaria Empark han cerrado la distribución de las plazas de aparcamiento alternativas destinadas a los 139 residentes afectados por el cierre del parking de Pombo, dando así cumplimiento al compromiso adquirido con los propietarios.

Las plazas alternativas habilitadas son las siguientes: 46 en colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander, ubicadas en el recinto portuario junto a Comandancia Naval y Sanidad Exterior; 25 plazas en colaboración con el Gobierno de Cantabria en el aparcamiento del Palacio de Festivales; 10 plazas en el parking de Tetuán; 20 plazas en el parking de la plaza de México y 34 plazas en el aparcamiento del edificio de la SVS de la calle Alta.

Además, se han habilitado cuatro plazas en el edificio municipal de la calle Santa Lucía para personas con movilidad reducida asociadas a titulares de plazas concesionadas en estas condiciones.

Como ha informado este lunes en un comunicado la alcaldesa, Gema Igual, los residentes pueden trasladar desde hoy sus preferencias sobre la ubicación de la plaza alternativa a través de un correo electrónico remitido por la concesionaria o bien presencialmente mediante un impreso disponible en la recepción del hotel del Club de Regatas.

Una vez recopiladas todas las solicitudes y preferencias se realizará un sorteo para la adjudicación de las plazas en aquellas ubicaciones en las que la demanda supere la oferta disponible.

El Ayuntamiento y la concesionaria mantienen así activadas las alternativas de estacionamiento comprometidas para garantizar una solución a todos los residentes afectados mientras continúan los análisis técnicos y estructurales del aparcamiento.

"Los 139 residentes cuentan con una alternativa de estacionamiento asegurada gracias a un trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y Empark. El objetivo es minimizar las molestias y ofrecer soluciones reales", ha subrayado Igual.

La regidora ha remarcado que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente a criterios de seguridad y ha insistido en que continúan desarrollándose las inspecciones técnicas, controles y análisis estructurales sobre el conjunto de la instalación para determinar con precisión el estado del aparcamiento y definir las actuaciones necesarias para garantizar su recuperación en condiciones de máxima seguridad.

Igual también ha reiterado el agradecimiento del Ayuntamiento tanto al Gobierno de Cantabria como a la Autoridad Portuaria de Santander y a las concesionarias de otros aparcamientos de la ciudad por su colaboración para facilitar estacionamientos alternativos.

Como ha recordado, los residentes disponen además de dos tarjetas gratuitas del TUS por cada plaza afectada, con el objetivo de facilitar la movilidad mientras duren las actuaciones desde el nuevo punto de aparcamiento que se les asigne hasta la plaza de Pombo; y se han incorporado todas las matrículas al padrón de residentes de la OLA, para que puedan estacionar no solo en su zona habitual, sino en cualquier zona OLA de la ciudad.

COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Por otro lado, la alcaldesa ha recordado que mañana martes, a las 08.30 horas, se celebrará la Comisión de Desarrollo Sostenible convocada por el equipo de Gobierno (PP) para trasladar a los grupos políticos municipales la información actualizada sobre la situación del parking de Pombo, las medidas adoptadas y los trabajos que se vienen realizando.

"Estamos actuando con absoluta transparencia para que tanto los vecinos afectados como todos los grupos municipales dispongan de la información sobre los pasos que se van dando", ha señalado.

La regidora ha reiterado finalmente que el objetivo prioritario del Ayuntamiento es "agilizar al máximo" tanto los informes técnicos como las futuras obras necesarias para recuperar cuanto antes la normalidad en el entorno de la plaza de Pombo y reducir las afecciones a residentes, comerciantes y usuarios.

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