La 14ª edición del rally Fotográfico EcoASTILLERO XXI abre el plazo de participación

Cigüeñuela - SYSASYA PHOTOGRAPHY-SHUTTERSTOCK

ASTILLERO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife, en colaboración con el Ayuntamiento de Astillero, y con el apoyo del CIMA del Gobierno de Cantabria, ha convocado la decimocuarta edición del Rally Fotográfico EcoASTILLERO XXI 'Retratos de la naturaleza cercana'.

El concurso, que finalizará el 28 de septiembre a las 11.00 horas, cuando se cerrará el plazo para la presentación de fotografías, está abierto a todas las personas que deseen mostrar la naturaleza del municipio a través de las imágenes

En este sentido, se centra en los espacios naturales del municipio que han sido objeto de recuperación y mejora ambiental en el marco del Plan ecoASTILLERO XXI, ha explicado SEO/BridLife en un comunicado.

Para participar es necesario inscribirse y entregar las fotografías en el plazo indicado. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, que deberán haber sido realizadas en la Red EcoASTILLERO XXI de Espacios Naturales Municipales, que incluye Morero, las Marismas Blancas y Negras y otras zonas verdes del municipio, y podrán reflejar libremente sus paisajes, flora, fauna o uso público.

Las fotografías de naturaleza deberán respetar un código ético, evitando molestias a la fauna, la captura de animales, el arranque de flores o cualquier alteración de los espacios naturales.

Las imágenes ganadoras se decidirán mediante votación popular entre las personas que visiten la exposición hasta el 30 de diciembre. Las tres más votadas recibirán un lote de productos y/o publicaciones de las entidades organizadoras, y posteriormente se celebrará la entrega de premios y diplomas de participación.

SALIDA A LAS MARISMAS

De forma paralela, este sábado, 12 de septiembre. tendrá lugar una salida interpretativa por las Marismas de Astillero, guiada por monitores de SEO/BirdLife, que permitirá descubrir y fotografiar la biodiversidad vinculada a estos humedales restaurados a lo largo de los últimos 20 años.

La actividad es gratuita pero tiene plazas limitadas, por lo que es necesaria la inscripción previa mediante el formulario accesible a través del código QR del cartel de la salida, que estará disponible en las redes sociales de EcoASTILLERO XXI y de la delegación en Cantabria de SEO/BirdLife.

El Ayuntamiento de Astillero ha animado a vecinos y visitantes a descubrir la naturaleza cercana a través de la fotografía y a retratar unos espacios que, año tras año, se consolidan como ecosistemas más vivos, diversos y accesibles gracias a las actuaciones de restauración ambiental desarrolladas en el marco del Plan EcoASTILLERO XXI.