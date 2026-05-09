Unas 150 personas se concentran en el CAD de Laredo ante la "falta" de trabajadores: "Pocas manos para tantas vidas" - CONVOCANTES

LAREDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas --según los convocantes-- se han concentrado esta tarde a las puertas del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo para exigir soluciones "reales" ante "la grave falta" de personal que sufre el servicio.

Así, trabajadores, usuarios, familias y empleados de otros centros que han acudido en señal de apoyo a la movilización han reivindicado mejoras en el CAD con pancartas en las que se han podido leer lemas como 'ICASS, dónde está el personal', 'Los usuarios merecemos un trato digno' o 'Pocas manos para tantas vidas'. Los asistentes también han gritado proclamas como 'El CAD de Laredo quiere enfermeros'.

Los empleados de este centro, dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), han decidido mantener esta concentración a pesar del acuerdo firmado entre el propio ICASS y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU para reforzar las plantillas de los centros de dependencia.

Por su parte, CSIF, que respalda la concentración, no ha suscrito el documento al considerar que las medidas ofrecidas son "temporales e insuficientes" y que no responden a sus necesidades "reales".

En concreto, los trabajadores denuncian que realizan su labor "bajo mínimos" y que ello repercute directamente en la calidad asistencial de los usuarios.

Se quejan de falta personal sociosanitario, en el área de cocina y, especialmente, en Enfermería. Además, a ello añaden la "ausencia" de la figura de responsable del servicio.