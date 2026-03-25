Unos 200 escolares participarán en un programa ambiental de la Fundación Camino Lebaniego - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Fundación Camino Lebaniego, ha puesto en marcha este mes de marzo una nueva edición de su programa de educación ambiental en centros educativos dentro del proyecto europeo Steps for Life, una iniciativa que acercará la naturaleza y la biodiversidad a alumnado de distintos puntos del entorno del Camino Lebaniego. En esta ocasión se realizará en colaboración con la entidad Aves Cantábricas.

En total, alrededor de 200 alumnos y ocho centros educativos participarán en esta propuesta, que se desarrollará en dos periodos a lo largo del año, uno en primavera (marzo a junio) y otro en otoño (octubre a noviembre), con el objetivo de observar y comparar los cambios estacionales en el medio natural, ha informado el Gobierno.

En concreto, participarán el CEIP Antonio Muñoz (Casar de Periedo), el CEIP Fuente Salín (Pesués), el CEIP Santiago Galas (Ruiloba), el CEIP Concepción Arenal (Potes), el CEIP Corazón de María (San Vicente de la Barquera) y el CEIP Leonardo Torres Quevedo (Arenas de Iguña) así como los IES José Hierro (San Vicente de la Barquera) y Jesús de Monasterio (Potes).

Las actividades se desarrollarán en espacios naturales próximos a los propios centros educativos, como los ríos Saja, Deva o Besaya, o el entorno de la ría de San Vicente de la Barquera, a los que el alumnado accede a pie, fomentando así una conexión directa con su entorno más cercano.

El programa se articula en torno a tres ejes principales: identificación de huellas y rastros de fauna silvestre, mediante dinámicas participativas y moldes de resina de especies cantábricas; reconocimiento de aves por su canto, desarrollando la escucha activa en el medio natural, e identificación de árboles y arbustos, utilizando guías de campo y observación directa.

Para ello, los participantes cuentan con materiales especializados como prismáticos, guías de identificación y reproducciones de huellas, lo que permite una experiencia educativa práctica y adaptada al entorno.

La iniciativa continuará en otoño con una segunda ronda de actividades en la que el alumnado podrá analizar los cambios producidos en los ecosistemas a lo largo del año, para reforzar así el aprendizaje mediante la observación directa y la experiencia continuada.

STEPS FOR LIFE

La Fundación Camino Lebaniego es la entidad coordinadora del proyecto Steps for LIFE, que desarrolla junto a cinco socios (AMICA, Ampros, Fire, SEO Birdlife y el municipio de Vila Nova de Gaia).

Este proyecto comenzó en enero de 2022 y estará en vigor hasta diciembre de 2026 con el objetivo de transformar los caminos de peregrinación del Camino Lebaniego en Cantabria y el Camino de Santiago a su paso por el municipio de Vila Nova de Gaia en Portugal en una infraestructura verde restaurando microhábitats para fauna y flora y transformando una infraestructura cultural y turística en un camino multifuncional que sirva como herramienta principal para la mejora de la biodiversidad, la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos.

Se desarrolla en Cantabria y en Vila Nova de Gaia, en Portugal. En el caso de Cantabria, actúa en los 12 municipios que atraviesa el Camino Lebaniego, desde San Vicente de la Barquera hasta Santo Toribio de Liébana y en los tres ramales: Camino Castellano, por Piedrasluengas; Camino Leonés, por el puerto de San Glorio, y Camino Vadiniense, por Camaleño.

De esta manera, los trabajos de STEPS por LIFE en el Camino y su zona de influencia se distribuyen en 12 espacios protegidos de la Red Natura 2000; seis Zonas de Especial Conservación (ZEC); cuatro Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS); el Parque Nacional de los Picos de Europa, y el Parque Natural de Oyambre.