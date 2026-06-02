Unos 200 niños de Primaria participan este domingo en el torneo de ajedrez escolar 'Pequeños Gigantes'

Presentación del torneo de ajedrez escolar 'Pequeños Gigantes' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La final se disputará en el tablero de ajedrez más grande del mundo SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 niños de Educación Primaria de distintos centros, divididos en 32 equipos, participarán este domingo 7 en el torneo de ajedrez escolar 'Pequeños Gigantes' que se celebrará en la Plaza Porticada.

Se trata tableros y piezas de ajedrez de tamaño gigante, fabricados con neumáticos reciclados como ejemplo de economía circular.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien ha presentado los detalles de este torneo que se disputará de 10.00 a 19.00 horas y cuyo objetivo es mejorar, a través del ajedrez, el desarrollo educativo y personal de los participantes en los ámbitos de la educación, la formación y el deporte gracias a la mejora de sus competencias cognitivas y sociales.

Acompañada por los organizadores del evento, Nicolás González y Pablo López, Pellón ha informado de que en el torneo jugarán los colegios por equipos y que la gran final se disputará en el tablero de ajedrez más grande del mundo que se instalará allí mismo.

Por ello, ha animado a que el público acuda a presenciar este torneo y que la Plaza Porticada se llene para disfrutar de este campeonato de ajedrez tan especial.

Impulsado por la Fundación RMD, Pequeños Gigantes se ha consolidado como una de las iniciativas de ajedrez educativo más innovadoras de España. Lejos de centrarse únicamente en la competición, el proyecto utiliza el ajedrez como herramienta para fomentar valores esenciales como el trabajo en equipo, la concentración, la toma de decisiones, el respeto y la convivencia.

Cada equipo está formado por alumnos y alumnas de Educación Primaria, que compiten representando a sus centros educativos en un formato dinámico y participativo que convierte cada encuentro en una experiencia formativa y emocionante, jugando sobre tableros y con piezas fabricadas con caucho reciclado de neumáticos fuera de uso para transmitir un mensaje de economía circular y responsabilidad ambiental, ha indicado el Ayuntamiento.

Uno de los elementos más característicos del torneo es la disputa de la gran final en el espectacular formato de MegAjedrez, con piezas gigantes, fabricadas con más de 800 neumáticos y movidas por los propios participantes, transformando el ajedrez en un espectáculo visual y colaborativo que atrae la atención de jugadores, familias y público general.

Con esta tercera edición, Santander reafirma su apuesta por las iniciativas que promueven el deporte, la educación y los valores, consolidándose como una ciudad comprometida con el desarrollo integral de la infancia a través de actividades innovadoras y participativas.

Para más información y consultas, a través del correo electrónico: apuntate@torneopequenosgigantes.com