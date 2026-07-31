Unas 200 personas se concentran frente a Educación contra el cierre de 72 aulas - EUROPA PRESS

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas, según la Policía de Santander, se han concentrado este viernes frente a la Consejería de Educación para protestar contra el cierre previsto de 72 aulas de Infantil y Primaria en Cantabria de cara al curso 2026-2027, debido a la caída de las escolarizaciones.

Bajo el lema 'La escuela pública no se recorta', y convocados por las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de seis centros afectados por la medida. Entre otras, han participado familias de Torrelavega (CEIP Manuel Liaño de Barreda), Colindres (CEIP Pedro del Hoyo), Ajo (CEIP Benedicto Ruiz) y Comillas (CEIP Jesús Cancio).

Los manifestantes han cantado proclamas como 'Si quieres recortar, el AMPA va a luchar'; 'AMPA unidas, aulas defendidas'; 'Lo público no se vende, se defiende'; o 'Silva, atiende, las aulas nos e venden'.

Además, han mostrado pancartas con distintos mensajes. Por ejemplo, 'Menos recortes. Más recursos'; 'No pedimos favores. Exigimos derechos'; 'Silva, atiende a la razón: menos recortes y más educación'; y 'Recortar en educación es recortar en futuro'.

El acto ha concluido con la lectura de un manifiesto, a cargo de la presidenta del AMPA del centro colindrés, María Jesús Beitia.

A preguntas de los periodistas, Beitia ha asegurado que las AMPA "no están de acuerdo" con el cierre previsto de 72 aulas en Cantabria y ha reclamado "dar una vuelta" a la situación porque "esto tiene que hacerse en otro marco, con tranquilidad".

"No se puede venir en junio y decir: cerramos las aulas; y esperar que las familias lo acaten", ha criticado la presidenta del AMPA del CEIP Pedro del Hoyo.

RECOGIDA DE FIRMAS

Además, durante la movilización se han recogido firmas --suman más de 2.000-- contra el cierre de un aula de 3 años en el centro colindrés.

Sobre este cierre concreto, Beitia ha asegurado que en julio recibieron la comunicación de las familias que habían realizado la matrícula en periodo extraordinario. "Han sido rechazadas y a su vez la dirección nos comenta que se cierra una de las aulas", ha dicho.

Desde su punto de vista, "es incomprensible que se rechacen matrículas y se argumente que es por un tema demográfico porque no hay alumnado", ha dicho.

En cuanto a esta reivindicación, ha afirmado que se ha organizado todo "sobre la marcha", sin la intervención de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria (FAMPA Cantabria), que Beitia cree que ha tenido constancia de la convocatoria.

Sobre los adheridos a las movilizaciones, la representante de las familias del centro colindrés se ha puesto en contacto "con diversas AMPA que han dado una buena respuesta", aunque la presencia de "un número tan reducido de AMPA afectadas --solo seis-- es un golpe de realidad bastante duro", ha lamentado.

La movilización de hoy se suma a su presencia el pasado martes en Puente San Miguel, adonde acudieron con motivo de la celebración del Día de las Instituciones: "El día anterior preparamos cuatro pancartas y ahí nos fuimos a gritar que no estamos de acuerdo con la decisión de la Consejería", ha dicho Beitia.

LA MINISTRA ANTES QUE EL CONSEJERO

Por otro lado, la presidenta del AMPA colindrés ha lamentado que les ha recibido antes la ministra de Educación, Milagros Tolón --concretamente este jueves, en su visita a Colindres-- que el consejero ramo, Sergio Silva.

"Silva sigue sin dar señales de vida", ha asegurado, algo que le parece "paradójico" después de tener la oportunidad de hablar con la ministra. "Hemos solicitado a la Consejería una reunión, una explicación, y estamos esperando", ha afirmado.

Al AMPA le preocupa "mucho" los recortes en la pública, ha dicho Beitia, quien piensa que el cierre del aula de 3 años "coarta el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que consideran más adecuado".

Además, a su juicio, esta decisión ha reducido "de forma artificial la demanda del centro" y ha servido como argumento "para justificar la supresión de una de las dos aulas de Primero de Infantil". Y es que, considera que de haber admitido las solicitudes, se podrían haber mantenido ambas aulas.

"La eliminación de esta aula supondrá una pérdida de recursos para el centro y puede repercutir negativamente en la calidad educativa, al dificultar el mantenimiento de unas ratios adecuadas y limitar la capacidad del colegio para atender futuras incorporaciones de alumnado", ha apostillado.

Por esta razón, ha pedido a la Consejería que revoque esta decisión, admita las solicitudes de las familias afectadas y mantenga las dos aulas, y ha reclamado que la planificación educativa responda "a la demanda real de las familias y garantice su libertad para elegir el centro educativo de sus hijos".