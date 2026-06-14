Unas 200 personas piden en Santander elecciones y la dimisión de Pedro Sánchez

SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas han recorrido este domingo el centro de Santander con motivo de la manifestación ciudadana convocada por 33 asociaciones de la sociedad civil para pedir elecciones generales y la dimisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Una de las principales caras de la movilización ha sido el conde de Ripalda, Amalio de Marichalar, que ha marchado al frente de la gran pancarta en la que se leía 'Pedro Sánchez dimisión. Elecciones ya', junto a los principales representantes de Vox en Cantabria, como la presidenta provincial, Laura Velasco, y otras autoridades regionales y locales del partido.

Durante un itinerario que ha salido desde la rotonda de la bandera de España, en Puertochico, y ha finalizado en la Delegación del Gobierno, los manifestantes han portado banderas y paraguas de España, y otras enseñas como la franquista, la de los tercios o la de Venezuela.

Además, han mostrado pancartas con lemas como 'Por la dignidad de todos los españoles', 'SOS. Pedro Sánchez y su gobierno atacan nuestra Constitución' o 'Sánchez dimisión', y algunas en inglés que han señalado un golpe de estado en España o han reclamado independencia judicial frente a la Ley de Amnistía, entre otras.

Los manifestantes han cantado proclamas como 'Pedro Sánchez a prisión', 'Pedro Sánchez dimisión', 'Esta traición la tiene que pagar', 'Independencia judicial', 'Dignidad', 'Elecciones ya', 'Juan Carlos Peinado, España está a tu lado', 'Menos playa y más batalla', 'No nos engañan, Cataluña es España', 'Que no, que no, que no me da la gana una dictadura como la venezolana' o 'Corrupción nacional'.

También, han gritado numerosos vivas a favor de España, de Santander, de la Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil o de "los jueces valientes", antes de llegar a la Delegación, donde han cantado frente a la estatua del héroe militar cántabro 'Pedro Velarde, España está que arde'.

AMALIO DE MARICHALAR

Para finalizar, cinco personalidades han leído sendos manifiestos, entre los que ha destacado el propio Amalio de Marichalar, que ha atendido a los periodistas.

En sus declaraciones, ha criticado que el presidente del Gobierno "ataca frontalmente el estado de derecho, la democracia y los jueces, y secuestra a los contrapoderes, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, RTVE o el CIS", algo que, según él, "toda Europa conoce y está verdaderamente preocupada".

Y "por la dignidad" han convocado esta manifestación, como ya ha ocurrido en seis ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Burgos, Sevilla, Alicante y Granada.