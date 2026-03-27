Unos 2.500 preuniversitarios acuden a las Jornadas de Puertas Abiertas de la UC - UC

SANTANDER 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 2.500 preuniversitarios de la región y de fuera de la comunidad se han acercado a la Universidad de Cantabria (UC) durante las dos jornadas de Puertas Abiertas que se han celebrado este miércoles y jueves, 25 y 26 de marzo, en los campus de Santander, Torrelavega y Comillas.

De este modo, estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de centros de toda la región han podido conocer de primera mano las 33 titulaciones de grado y seis dobles grados que ofrece la institución académica para el curso 2026-2027.

Durante ambas jornadas, el alumnado ha tenido ocasión de visitar los diferentes centros, facultades y escuelas que integran la UC, acompañados por responsables académicos y delegados de estudiantes que les han ofrecido información de la oferta formativa y recorridos guiados por las aulas y laboratorios, en horario de mañana y de tarde, ha informado la institución académica.

En concreto, en la jornada del miércoles, los estudiantes pudieron visitar las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Educación, Enfermería, Filosofía y Letras, Ciencias y Medicina, y las Escuelas de Ingenieros de Caminos y Náutica, mientras que el jueves, se acercaron las titulaciones ofertadas por las Escuelas de Minas, CIESE-Comillas y Fisioterapia.

La rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, dio la bienvenida al estudiantado que se acercó a conocer la Facultad de Económicas y Empresariales, al que animó a formar parte de la comunidad universitaria el próximo curso.

López ha valorado muy positivamente el desarrollo de las jornadas y ha destacado que este año, a pesar de que las previsiones ya eran buenas, "hemos superado las expectativas iniciales, con una participación muy elevada de estudiantes en todos los centros".

La rectora ha explicado que la mayoría de los asistentes proceden de distintos puntos de Cantabria, pero también se ha recibido la visita de estudiantes de comunidades autónomas limítrofes, lo que en su opinión "refleja el creciente interés que despierta la Universidad de Cantabria más allá de nuestra región".

Estas Jornadas forman parte de las acciones de orientación impulsadas por la UC a través del Sistema de Orientación (SOUCAN), perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, que tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su futuro académico.