Los consejeros de Cultura y Deporte, Tamara González, y el de Educación, Sergio Silva, asisten a la Gala del Fútbol cántabro. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.000 personas han asistido este viernes a la Gala del Fútbol cántabro, que ha servido para reconocer los éxitos de los diferentes equipos durante la temporada 2025/26.

El Palacio de Festivales de Cantabria ha acogido dos ceremonias de este evento organizado por la Federación Cántabra de Fútbol. La primera, que ha comenzado a las 17.30 horas, ha servido para distinguir a los equipos de categoría prebenjamín de fútbol sala; benjamín y alevín de fútbol campo; y benjamín, alevín e infantil de fútbol sala.

Mientras, la segunda, a las 20.00 horas, ha tenido como protagonistas a las categorías cadete, juvenil y senior, tanto de fútbol campo como de la disciplina de sala.

Esta Gala, además, ha servido un año más para ofrecer un espacio de encuentro para clubes, futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros, directivos y familias, además de dar la oportunidad a todos ellos de compartir los éxitos deportivos, y reconocer el trabajo desarrollado a lo largo de la temporada pasada por quienes forman parte del fútbol regional, ha explicado el Ejecutivo en un comunicado.

La consejera de Cultura y Deporte, Tamara González, ha destacado en su intervención el valor educativo, social y formativo del deporte, subrayando que el fútbol es "una herramienta para transmitir valores que van más allá de los resultados deportivos".

En la gala de fútbol infantil, la consejera ha puesto el foco en el compañerismo y el trabajo en equipo, y ha recordado que "en el fútbol, igual que en la vida, nadie gana un partido solo".

En este sentido, ha señalado que el verdadero éxito "no se mide únicamente por los goles o las clasificaciones, sino por la capacidad de ayudar a los compañeros, respetar a los rivales y disfrutar del deporte".

González también ha querido reconocer el papel fundamental de entrenadores y familias en la formación de los más jóvenes, ya que, a su juicio, los técnicos no solo enseñan aspectos deportivos, sino también valores como el respeto, el esfuerzo y la superación, mientras que los familiares realizan "un esfuerzo constante" para acompañar y apoyar a los deportistas en su día a día.

Por otro lado, ha destacado que el fútbol se convierte en una "escuela de carácter", donde los jóvenes aprenden a gestionar la exigencia, la frustración y la responsabilidad.

"El talento individual sin disciplina y sin espíritu colectivo se queda corto", ha apuntado.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Gobierno con el deporte, y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para que su práctica sea accesible en todos los municipios de la comunidad.

En esta línea, ha señalado que las políticas deportivas de su departamento apuestan por la mejora de las infraestructuras, el apoyo a clubes y federaciones y la promoción de un deporte formativo, inclusivo y compatible con la formación académica.

Finalmente, ha animado a los deportistas a seguir siendo un referente para las nuevas generaciones, defendiendo que la verdadera huella que deja el deporte "no está únicamente en los resultados, sino en la deportividad, el respeto y el orgullo de representar a sus clubes y a Cantabria".

RECONOCIMIENTO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Por otra parte, durante el segundo acto, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha recogido el galardón que reconoce a su departamento por su contribución a la educación en valores a través del deporte, mediante la colaboración establecida con la Real Federación Cántabra de Fútbol en los proyectos 'Comarcas', 'Fútbol Chupetines' y 'Liga solidaria de FP'.

Estas iniciativas sirven para que los niños y jóvenes procedentes de clubes, escuelas deportivas y centros educativos de diferentes puntos de Cantabria participen en distintas actividades vinculadas al fútbol, siguiendo como principales directrices el fomento de los valores humanos, el acercamiento al entorno rural y la prevalencia de la cooperación y el compañerismo por encima de la competición.

El consejero ha asegurado que mediante estas colaboraciones se persigue inculcar "valores a los más pequeños relacionados con el respeto, la tolerancia, el espíritu colectivo y en general el conocimiento de sí mismos y de los demás en una cultura no competitiva".

En su intervención, Silva también se ha referido a la importancia de adquirir hábitos saludables, recordando que la educación para la salud forma parte de los currículos de Infantil y Primaria.

Finalmente, ha señalado que se trata de una forma de acercamiento al entorno rural, teniendo en cuenta que el 40% de la escuela en Cantabria se encuentra en estas zonas.