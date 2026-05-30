El 3x3 de Santander bate su récord con 750 participantes y más de 170 equipos - CAIXABANK

SANTANDER, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Circuito 3x3 CaixaBank' de Santander ha batido este sábado su récord con 750 participantes y más de 170 equipos inscritos entre todas las categorías, con un 40% de representación femenina, que han disputado un total de 204 partidos.

Hasta 14.000 visitantes han disfrutado en la Plaza de la Porticada de la quinta parada de la temporada 2026 del Circuito, que ha contado con actividades para todos los públicos, ha informado la organización.

Bajo el lema 'Juega y Vive el Baloncesto', asistentes y jugadores han fomentado la igualdad a través del deporte y gracias a los más de 1.000 triples anotados la Fundación "La Caixa" destinará 5.000 euros a la entidad social cántabra de APTACAN (Asociación de padres de Personas dentro del Espectro Autista y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de Cantabria), dentro de la iniciativa del Triple Solidario.

La inauguración ha contado con representantes institucionales, como la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha acudido junto a la concejala de deportes, Beatriz Pellón.

"Santander responde a todos, al deporte, a las federaciones, a los patrocinadores y hoy, más que nunca, a APTACAN, que es la asociación beneficiaria de esta jornada. Así que quiero dar las gracias por este día tan maravilloso y os invito a todos a seguir disfrutando", ha dicho Igual.

Por su parte, el director de área de negocio de CaixaBank en Santander, Raúl Martín, ha destacado que "es un placer haber conseguido traer un año más el Circuito CaixaBank 3x3 a Santander. Supone una alegría acoger de nuevo esta fiesta del baloncesto en la ciudad". .

Mientras tanto, el vicepresidente de la Federación Cántabra de Baloncesto, José Andrés Bárcena, ha celebrado el récord de participación en Santander, que "es un reflejo del baloncesto cántabro. Cada día crecemos en licencias, equipos y ciudades, y eventos como este, nos permiten seguir creciendo y seguir promocionando el baloncesto".

Y el embajador de la Federación Española de Baloncesto, Javier Beirán, ha cerrado el acto declarando que "es un lujo estar en un sitio así y en la ciudad de Santander. Es un día muy bonito, alrededor del baloncesto y estoy seguro de que el año que viene volveremos y tendremos que montar más pistas para acoger a todo el mundo, porque celebrar el Circuito 3x3 CaixaBank en Santander es un éxito asegurado".

El Circuito recorrerá un total de 11 ciudades españolas durante toda la temporada 2026. La próxima parada tendrá lugar el 7 de junio en Vitoria.

Desde su creación, el circuito ha alcanzado ya un total de 143 paradas itinerantes y roza los 64.000 participantes acumulados, superando los 475.000 visitantes a lo largo de su trayectoria.