Unos 40 efectivos de Emergencias participan en el simulacro de riesgo químico en el Puerto y se prueba el ES-Alert

Reunión efectivos de Protección Civil y Emergencias por simulacro en el entorno del Puerto de Santander - GOBIERNO

Urrutia valora la "coordinación y el trabajo conjunto" de las distintas entidades implicadas en la atención de grandes emergencias SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 40 efectivos de los organismos, administraciones y entidades del sistema de Protección Civil y Emergencias de Cantabria han participado esta mañana en un simulacro en el Puerto de Santander, organizado por el Gobierno de Cantabria y la empresa Chane Terminal.

En el ejercicio, de riesgo químico, se han probado el sistema de avisos a la población ES-Alert, en este caso a teléfonos móviles ubicados en distintos puntos del arco de la bahía, o las sirenas activadas en el complejo industrial.

La actividad ha consistido en simular la rotura de una manguera con derrame de 1.200 litros de etanol en el mar y el espigón, donde se ha generado un incendio con desaparición de trabajadores y meteorología adversa por altas temperaturas y viento.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha subrayado en un comunicado la "coordinación y el trabajo conjunto" de las distintas entidades implicadas en la atención de grandes emergencias, como la simulada este jueves e incluida en las actividades preventivas que realiza el Ejecutivo con industrias afectadas por la normativa SEVESO.

A su juicio, los simulacros son "una pieza fundamental" del sistema de Protección Civil y gestión de Emergencias, porque "permiten engranar todos los procedimientos y modos de actuar en situaciones muy críticas y cambiantes".

En este sentido, ha destacado también su utilidad como herramienta para implicar y concienciar a la población, "que tiene que ser un agente activo en caso de emergencia, que ayude a evitar nuevos riesgos o a minimizar los existentes".

Al hilo, ha apuntado que pruebas como las del sistema ES-Alert o sirenas sirven también para "familiarizar" a los ciudadanos con los sistemas preventivos disponibles, para que "sepan gestionar la información que se les traslada y actuar en caso de emergencia real".

En la misma línea, el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, ha afirmado que para esta entidad es "fundamental" participar en este tipo de ejercicios, ya que -ha dicho- "nos permiten comprobar la coordinación entre todos los organismos implicados y verificar que nuestros procedimientos de actuación funcionan de manera eficaz".

"La seguridad de las personas, de las instalaciones y del entorno portuario es la prioridad máxima", ha sentenciado, antes de apuntar que la celebración de estos simulacros "demuestra nuestro compromiso y el del resto de administraciones, empresas y servicios de emergencia con la protección del puerto y de toda la bahía, ayudándonos a reforzar nuestra capacidad de respuesta ante cualquier escenario posible".

DETALLES DEL EJERCICIO.

En el marco del simulacro se ha recreado una rotura de manguera de descarga de un barco con derrame de etanol al mar y el espigón, donde se ha generado un incendio con desaparición de trabajadores.

Se ha complicado la operativa con meteorología desfavorable para la resolución de la emergencia, como viento orientado hacia núcleos poblacionales y altas temperaturas, que ha finalizado con el rescate y traslado de varios heridos del entorno portuario al Hospital Valdecilla.

Para minimizar los efectos del incidente se ha recreado el despliegue de barreras de contención de contaminación marítima, la extinción del fuego y la evacuación de las víctimas, en contacto con el hospital para el adecuado tratamiento de los afectados por quemaduras y afecciones respiratorias.

CECOP Y PMA.

Para la gestión de la emergencia se ha constituido un Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en las instalaciones de la Autoridad Portuaria, un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en las inmediaciones de la empresa, y se ha simulado el dispositivo de intervención, mediante la constitución de dos mesas operativas que han representado la zona caliente y la zona templada de la emergencia.

PLANES ACTIVADOS Y PARTICIPANTES.

Con este ejercicio, el Ejecutivo, Chane Terminal como empresa objeto de la práctica, el Puerto de Santander, y entidades dedicadas al trabajo en emergencias de los tres niveles institucionales, han ejercitado tanto la activación del Plan de Emergencia Exterior de la planta --dedicada a la recepción, almacenamiento y expedición de productos químicos líquidos a granel-- como los planes de autoprotección del puerto y el Plan Interior Marítimo, ante una por posible afección por contaminación.

En el ejercicio han participado bomberos del Gobierno, personal de sala de 112 Cantabria, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, AEMET, 061, Bomberos Santander, Cruz Roja, Delegación de Gobierno, Dirección General de Industria, Ayuntamiento de Santander, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policía Portuaria, Autoridad Portuaria de Santander, como entidad colaboradora, y Dirección General de Seguridad y Chane Terminal, como organizadores.

Este simulacro se enmarca en un programa anual del Gobierno de Cantabria que promueve el entrenamiento conjunto de servicios de emergencias y entidades implicadas en la gestión e intervención en situaciones críticas.

Este año se han programado tres simulacros con empresas que presentan riesgo químico y se ven afectadas por la normativa SEVESO (Gasib, Chane Terminal y Birla), otros cuatro en los que se simularán situaciones complejas que obligan a la activación de Planes Especiales de Protección Civil (PLATERCANT, INFOCANT y TRANSCANT, uno en túnel y otro con riesgo radiológico), y uno más de espeleosocorro.