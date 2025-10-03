El 42% de los médicos sigue la huelga en Atención Primaria y el 32,5% en Valdecilla

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 42 por ciento de los médicos de Atención Primaria de Cantabria (el 41,89%) están secundando esta mañana la huelga convocada este viernes en contra del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, seguimiento superior al registrado en el Hospital Valdecilla de Santander, del 32,53%, y donde está prevista una concentración a mediodía.

La incidencia del paro en la región es mayor en el de Sierrallana, del 43,49%, y en el de Laredo, del 51,16%, según datos correspondientes al turno matinal y ofrecidos por el consejero de Salud, César Pascual, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la asistencia sanitaria en verano en la comunidad autónoma.

Según ha señalado, la actividad médica se ha "adecuado" a la huelga, toda vez que era algo previsto y convocado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre otros, para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el departamento que dirige Mónica García y reclamar un texto propio para la profesión.

Se trata del segundo paro nacional convocado por estas organizaciones tras el del pasado 13 de junio y están llamados a participar todos los profesionales con relación laboral con el Sistema Nacional de Salud (SNS).