Unos 45.000 alumnos de ESO, Bachillerato y FP inician hoy el curso en Cantabria con huelga docente

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 45.000 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) iniciarán este jueves, 11 de septiembre, el curso en Cantabria, una vuelta a las aulas marcada por las dos jornadas de huelga docente convocadas en estas etapas educativas en la escuela pública ante la falta de acuerdo de adecuación salarial.

Estos dos días de huelga --11 y 12 de septiembre-- dan continuidad a los ya celebrados el 8 y 9 de septiembre en el inicio del curso en Educación Infantil y Primaria, que tuvieron un seguimiento por encima del 56 por ciento, según la Junta de Personal Docente, convocante de la misma, y de un 43% de acuerdo con la Consejería de Educación.

Además de la huelga, hay convocadas movilizaciones este jueves que se celebrarán en Castro Urdiales, Laredo, Santander y Cabezón de la Sal, a las 12.00 horas, y por la tarde, desde las 18.00 en Torrelavega.

La concentración de Santander se celebrará en el Río de la Pila, donde se encuentra la sede de la Consejería de Educación. En Castro será en la Plaza del Ayuntamiento; en Laredo, en los aledaños del antiguo Consistorio; en Cabezón en la Plaza de la Paz, y en Torrelavega está convocada en la Plaza Mayor.

A ello se unen encierros convocados desde ayer miércoles en al menos tres institutos de la comunidad autónoma: el IES Valle del Saja, en Cabezón de la Sal, en el IES Nueve Valles de Puente San Miguel (Reocín) y en el IES Vega de Toranzo de Alceda (Corvera de Toranzo).

Además, está previsto que, si Consejería de Educación y la Junta Docente siguen sin alcanzar un acuerdo, haya huelga el 17 y 18 en CEPAs (centros de educación de personas adultas), conservatorios de música y enseñanzas artísticas; y el 7 y 8 de octubre en las Escuelas Oficiales de Idiomas, así como del 20 al 24 de octubre en todo el sistema educativo.