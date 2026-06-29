La 48ª exposición fin de curso de la Escuela 'Eduardo López Pisano' reunirá más de 250 obras de 123 alumnos

La 48ª exposición fin de curso de la Escuela Municipal de Artes 'Eduardo López Pisano' reunirá más de 250 obras - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 48ª exposición fin de curso de la Escuela Municipal de Artes 'Eduardo López Pisano', que podrá visitarse desde este miércoles 1 al 31 de julio en el Centro Nacional de Fotografía, reunirá más de 250 obras realizadas por 123 alumnos.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y el director de la Escuela, Pablo Burgos, han presentado la muestra de este año, que se inaugurará el miércoles a las 20.00 horas.

Vélez ha destacado que se trata de una de las exposiciones "más esperadas" y que genera "expectativas muy altas", ya que constituye "el mejor reflejo" del trabajo desarrollado por el alumnado de la Escuela Municipal de Artes durante el curso 2025-2026.

La muestra reúne alrededor de 250 obras de pintura, dibujo y escultura realizadas por 123 alumnos y alumnas, y combina trabajos colectivos e individuales que muestran el proceso de aprendizaje, investigación y experimentación desarrollado a lo largo del curso.

Se estructura en dos grandes bloques. Por un lado, la exposición del alumnado adulto, que bajo el título 'Vanguardia' propone un recorrido por las principales corrientes artísticas del siglo XX. Por otro, la exposición infantil, 'Todos somos Elmer', inspirada en el conocido personaje creado por el escritor británico David McKee, que utiliza la historia del elefante multicolor para trabajar valores como la diversidad, la creatividad y la autoaceptación.

"Es un proyecto que es el resultado de mucho trabajo, investigación y experimentación, y que, como siempre, estará lleno de color, imaginación y diversidad. Son obras que no solo tienen un valor artístico, sino también educativo y formativo por la metodología con la que se desarrollan", ha señalado la concejala, que ha felicitado al director de la Escuela y al conjunto del profesorado por el trabajo realizado durante el curso. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición y disfrutar del talento del alumnado.

Por su parte, Burgos ha explicado que el eje central de esta edición ha sido el estudio de las vanguardias históricas del siglo XX, que han servido de referencia para el desarrollo tanto de los proyectos colectivos como de las obras individuales. "Las piezas se agrupan por corrientes artísticas y proponen un recorrido por los movimientos que marcaron el arte del siglo XX", ha indicado el director de la Escuela, quien ha señalado que esta decisión también ha supuesto un cambio en el planteamiento expositivo respecto a ediciones anteriores.

En el caso del alumnado infantil, Burgos ha explicado que el trabajo se ha desarrollado a partir del libro 'Elmer', "un personaje que introduce a los niños en un mundo donde todo es posible a través de la autoaceptación y la diversidad, conceptos que posteriormente han traducido en forma y color".

El director también ha destacado que la formación impartida en la Escuela va más allá de las clases prácticas. Durante este curso se han organizado cuatro conferencias de Historia del Arte, abiertas también a personas ajenas al centro, que han registrado una elevada participación.

Además, el alumnado ha realizado visitas a distintos espacios culturales de la ciudad, como el Centro Nacional de Fotografía o la Colección Norte de Arte Contemporáneo, y ha vuelto a participar en una visita a la feria internacional ARCO para acercarse de primera mano al arte contemporáneo.

Como novedad, Burgos ha anunciado la colaboración entre las concejalías de Cultura y Turismo, gracias a la cual durante las próximas fiestas patronales podrán contemplarse tres murales artísticos, dos de ellos realizados por alumnado de la Escuela y un tercero elaborado por estudiantes del IES Marqués de Santillana.

Asimismo, durante el acto se ha dado a conocer la concesión de nueve becas que reconocen el talento y el esfuerzo del alumnado a lo largo del curso.