Unas 50 marcas exponen 500 vehículos en el aparcamiento de El Sardinero el fin de semana

Presentación de la feria de vehículos - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero acogerá este fin de semana la XIII Feria de Vehículos de Santander 2026, en la que cerca de 50 marcas y concesionarios mostrarán las últimas novedades del mercado automovilístico.

La muestra permanecerá abierta desde el viernes 12 y hasta el domingo 14 en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. Habrá más de 500 vehículos expuestos y en ella participan los principales grupos concesionarios: Miguel Arroyo, Grupo Carrera, Auto Palas, Grupo Hercos, Grupo Blendio, Grupo Vidal de la Peña, Parte Automóviles, Grünblau Motor, Adarsa y Grupo Arce Tecnoauto, que representan a la práctica totalidad de las marcas comerciales de Cantabria.

La cita está organizada por Asecove con la colaboración del Gobierno regional y el Ayuntamiento, que ha cedido el espacio donde se ubican los automóviles para dar visibilidad a un sector que "contribuye de forma muy relevante a dinamizar la economía local y a generar oportunidades de negocio y empleo".

La regidora, la presidenta de la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (Asecove), Natalia de los Arcos, y el concejal Daniel Portilla han presentado los detalles de este evento, consolidado como uno de los principales del sector en la región.

Igual ha subrayado la importancia de una actividad que representa aproximadamente el 3% del PIB regional, genera cerca de 1.700 empleos directos y alcanza una facturación anual próxima a los 400 millones de euros. Según ha apuntado, esta feria representa "una excelente oportunidad para conocer las últimas novedades del mercado, descubrir avances tecnológicos, vehículos más eficientes y sostenibles, y apoyar a las empresas y trabajadores que impulsan esta actividad".

ACTIVIDADES.

Y ha avanzado que, dentro de la feria, se integra el Roadshow Electric Go, una iniciativa especializada en movilidad sostenible y electrificación del transporte. Busca acercar la movilidad eléctrica a la ciudadanía, permitiendo conocer las tecnologías más avanzadas del sector y resolver dudas sobre el uso real de los vehículos electrificados.

El espacio reúne más de 30 marcas con modelos eléctricos e híbridos enchufables, incluidos fabricantes tradicionales y nuevas marcas emergentes especializadas en movilidad eléctrica.

Uno de los principales atractivos del evento este año va a ser las pruebas dinámicas de conducción en tráfico abierto. Los visitantes pueden reservar gratuitamente pruebas de conducción de diferentes modelos eléctricos para experimentar de primera mano la autonomía y comportamiento de los vehículos, los sistemas de asistencia a la conducción, tecnologías de carga, así como las prestaciones y confort de marcha.

La feria incorpora un programa de divulgación y debate centrado en la movilidad eléctrica y la transición energética con tres actividades previstas. Así, habrá una mesa redonda sobre infraestructura de recarga, donde especialistas en instalación y sistemas de carga analizan las soluciones disponibles para usuarios particulares, empresas y comunidades de propietarios.

Otra mesa redonda analizará el uso intensivo de vehículos eléctricos, en la que usuarios, profesionales y expertos comparten experiencias reales sobre el uso diario de vehículos eléctricos.

Y en una tercera conferencia sobre tendencias y novedades del sector, expertos y divulgadores especializados presentan las últimas innovaciones tecnológicas, tendencias de mercado y perspectivas de futuro de la movilidad sostenible.