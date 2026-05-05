Unos 50.600 hogares en Cantabria conviven con, al menos, una persona con discapacidad, el 21%

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SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 50.600 hogares en Cantabria conviven con, al menos, una persona con discapacidad, lo que supone el 21 por ciento del total, y se contabilizan 4.483 personas con discapacidad menores de 18 años, según la Base Estatal de Personas con Discapacidad del IMSERSO que recoge el 15º informe Discapacidad y Familia de la Fundación Adecco.

Este estudio, realizado a nivel nacional con motivo el Día Internacional de las Familias, analiza la situación, preocupaciones, expectativas y principales reivindicaciones de las familias con hijos con discapacidad, con el objetivo de arrojar luz sobre los retos que afrontan y su visión de futuro.

Según sus conclusiones, basadas en una encuesta realizada a 425 familias con hijos con discapacidad, el 1% residentes en Cantabria, casi ocho de cada diez familias (72%) temen qué ocurrirá con sus hijos cuando ellos ya no estén, ante la falta de figuras de referencia que garanticen su bienestar en el futuro.

Esta preocupación se enmarca en un contexto de gran incertidumbre: el 57,2% de las familias no tiene claro cómo será el futuro laboral de su descendiente con discapacidad y solo el 13% cree que podrá trabajar en una empresa ordinaria.

Además, la falta de apoyos para la preparación laboral también preocupa a las familias. El 80% alerta sobre la falta de itinerarios formativos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

Asimismo, el informe apunta que, al contrario de lo que se presupone, muchos menores con discapacidad sí muestran motivación por trabajar en el futuro: el 58,4% expresa interés por tener una profesión cuando sea mayor y, en muchos casos, incluso manifiestan una vocación concreta.

La encuesta también subraya que el 75% de los padres y madres ha tenido que realizar cambios en su trayectoria laboral para atender las necesidades de su hijo con discapacidad. Entre las medidas más frecuentes: reducción de jornada (28,1%), acceso a fórmulas de flexibilidad laboral (18%), salida del empleo (16,8%) o acogimiento a la prestación CUME (12,4%).

Las dificultades económicas forman parte del día a día de las familias. Cerca de la mitad (43,5%) reconoce encontrar algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. Y el 67,3% manifiesta sentir sobrecarga mental y física para afrontar su día a día.

Asimismo, las fundaciones se consolidan como el principal apoyo para las familias con hijos con discapacidad: siete de cada diez (67,8%) asegura recibir ayuda de estas entidades, por encima incluso del apoyo familiar (63%) o del entorno educativo y sanitario.

El Plan Familia de la Fundación Adecco constituye un elemento clave para que las familias con personas con discapacidad puedan afrontar con seguridad los retos cotidianos y planificar el futuro con confianza, ha indicado en nota de prensa.