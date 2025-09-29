La A-67, en Campoo de Enmedio, se cortará al tráfico desde mañana y hasta el 18 de octubre - MITMA

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cortará al tráfico desde este martes 30 y hasta el 18 de octubre el tramo de la autovía A-67 sentido Santander comprendido entre los puntos kilométricos 127,4 y 128,2, en Campoo de Enmedio, abriéndose al tráfico en el mismo punto la calzada sentido Palencia.

El corte se produce en el marco de las obras de rehabilitación superficial del firme en la autovía A-67 entre los kilómetros 117,150 y 135,900, que cuenta con un presupuesto total de 9,5 millones de euros (IVA incluido).

En este contexto, se van a llevar a cabo ahora los trabajos de impermeabilización de la calzada sentido Santander del viaducto de Marlantes y, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 9.00 horas de este martes 30 y previsiblemente hasta el día 18 de octubre, se producirá el citado corte de la A-67 al tráfico.

El Mitma propone el desvío a la calzada izquierda sentido Palencia entre los pasos de mediana, debidamente señalizados, situados en el tramo afectado.

Para facilitar el paso a los vehículos especiales de gran anchura (más de 4 metros) se reservarán franjas horarias específicas los lunes, jueves y viernes, de 20.00 a 21.30 horas, durante las cuales se posibilitará la circulación a estos vehículos.

Por otro lado, los vehículos que circulen por la A-67 sentido Santander también podrán tomar el enlace de la salida 126 para continuar el trayecto por la carretera N-611 y reincorporarse a la autovía en el enlace 133.

En un comunicado, el Ministerio afirma que "sigue apostando por la mejora en la movilidad viaria en Cantabria" tras la puesta en servicio del nuevo nudo de Torrelavega, a finales de julio pasado, que ha contado con una inversión total superior a los 160 millones de euros; o la adjudicación por 11,4 millones de euros, también en julio, de los trabajos para adecuar al paso de peatones y bicicletas las travesías de la N-611 y N-623, en Santander